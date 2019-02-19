«Что улучшать? Работать надо просто!» Агропромпарк признали неприбыльным по сельхозпродукции

Аудиторы зафиксировали у комплекса убытки, нехватку фермеров и преференции коммерческим структурам

Фото: Максим Платонов

Счетная палата РТ проверила работу Казанского агропромпарка за 2016—2017 годы и девять месяцев прошлого года. Результаты удивили. Так, аудиторы пришли к выводу, что «деятельность агропромпарка не приносит прибыли: от реализации овощей и их переработки, производства мясной продукции получены убытки в сумме 940 тыс. рублей». Смущают и другие показатели: год от года снижается посещаемость, а среди арендаторов — менее 30% фермеров. Почему аграрии и потребители не спешат на самую большую и постоянную «сельхозярмарку» Казани и почему она до сих пор не приносит прибыли — разбиралось «Реальное время».

Как простили долг заму главбуха

Аудиторы проверили финансово-хозяйственную деятельность казанского агропромпарка на законность и эффективность, а результаты проверки рассмотрели на заседании коллегии Счетной палаты в минувшую пятницу.

Сообщается, что торговый объект в собственности у республики, его имущество в 2,5 млрд рублей передано агропромпарку в доверительное управление. По условиям 30% прибыли ежегодно должно перечисляться в бюджет (в 2016 году – 2,8 млн рублей, 2017г. – 4,4 млн рублей, 2018г. – 7,2 млн рублей). Но в 2016 году перечислений не было из-за возросших на 10 млн руб. расходов на содержание комплекса.

Сдача площадей в аренду — основная деятельность агропромпарка, выручка от которой в 2016 году составила 137,5 млн., в 2017-м — 162,2 млн., за 9 месяцев 2018-го – 143,9 млн. рублей. В тоже время фермеров среди арендаторов немного: из 278 клиентов лишь 35 представителей КФХ и 11 ЛПХ.

Аудиторы изучили финансово-хозяйственную деятельность казанского Агропромпарка на законность и эффективность, а результаты проверки рассмотрели на заседании коллегии Счетной палаты в минувшую пятницу. Фото sprt.tatar

При этом задолженность арендаторов на 1,8 млн руб. пришлось списать из-за несвоевременной претензионной работы и ненадлежащего оформления услуг. Проверяющие также обратили внимание на предоставление различных преференций коммерческим структурам. Например, помещения и оборудование кафе, пекарни, здание гостиницы передали в аренду ООО «Агропарк Торг» и «Агропарк Отель» без торгов. А ООО «Агропарк Мясопром» получило займы на сумму 1,099 млн руб.

«При этом задолженность фирмы по аренде в сумме 1,2 млн. рублей, срок исковой давности по которой истек в декабре 2018 года, в судебном порядке не взыскивалась. Возможно, потому, что директором этого ООО является заместитель главного бухгалтера агропромпарка» — отмечают аудиторы.

«Надо ли было возводить такой огромный комплекс?!»

Нашли во время проверки и неиспользуемое оборудование на 11,3 млн рублей. Холодильные витрины, камеры, оборудование для лаборатории на 2,4 млн до сих пор в упаковке с момента открытия агропарка. Как пояснил проверяющим его директор, он, дескать, своего рода заложник ситуации, поскольку часть этого оборудования закупали еще в ходе строительства комплекса, и она оказалась невостребованной. Олег Власов сообщил, что предложит его 15 новым агропаркам в Закамье.

Аудиторы также отметили «ненадлежащее финансовое состояние агропарка: чистые активы меньше размера уставного капитала» (правда, по итогам 2017г., по данным Спарк-Интерфакс, ситуация была иной: «уставник» — 38 млн, чистые активы – 48 млн руб. – прим.ред.). Также указано, что по итогам финансово-хозяйственной деятельности в 2015-2016гг. не выполнялось условие по уменьшению уставного капитала. Кроме того, 55% активов агропарка – это депозиты в Татфондбанке (31 млн. рублей) и Интехбанке (1,5 млн. рублей).

Как пояснил проверяющим его директор, он, дескать, своего рода заложник ситуации, поскольку часть этого оборудования закупали еще в ходе строительства комплекса, и она оказалась невостребованной. Фото sprt.tatar

— Таким образом, имеются все признаки обесценивания финансовых вложений, что может привести к ухудшению финансового положения агропромпарка и рискам его ликвидации — заключил руководивший проверкой аудитор Ильнур Мубараков.

На заседании в Счетной палате также обратили внимание, что и сама «деятельность агропромпарка не приносит прибыли: от реализации овощей и их переработки, производства мясной продукции получены убытки в сумме 940 тыс. рублей». Кроме того, снижается посещаемость комплекса: с 2 871 тыс. человек в 2016г., до 2 791 тыс. – в 2017 году и 2 670 тыс. человек за 10 месяцев 2018 года.

Председатель Счетной палаты РТ поинтересовался, почему фермеров среди арендаторов менее 30%? «Напрашивается вопрос к Министерству сельского хозяйства: а где настоящие сельхозкооперативы с участием государства и банков? Создана ли для них «зеленая улица»?» — вопрошают аудиторы.

— В торговой зоне у нас сегодня – порядка 50 арендаторов из числа крестьянско-фермерских хозяйств и личных подсобных хозяйств, 34 точки – у индивидуальных предпринимателей, 81 – посредники. При этом в прошлом году 18 фермеров поменяли статус на ИП, — ответил на заседании Олег Власов.

По его словам, в пределах 100 км от Казани порядка 60-70 фермерских хозяйств, но продукцию половины из них на прилавок не положишь. А в агропарке 325 торговых мест, и столько фермеров поблизости просто не найти, а логистика за 200-300 км нереальна: «Ведь никто не поедет торговать в Агропарк из Агрыза».

— В таком случае, надо ли было возводить такой огромный комплекс? – задал резонный вопрос председатель Счетной палаты Алексей Демидов.

Николай Титов сообщил, что в ближайшее время состоится Совет директоров Агропромпарка, где предметно обсудят и результаты проверки Счетной палаты. Фото sprt.tatar



Как вариант, он предложил проработать вопрос прямой бюджетной поддержки для фермеров в части арендной платы. С ним согласился и председатель Ассоциации фермерских хозяйств РТ Камияр Байтемиров. По словам последнего, пока агропарк не окрепнет, он не в состоянии снизить аренду и субсидировать КФХ должно государство. В пример привел мировой опыт, где подобные комплексы работают непосредственно с фермерскими хозяйствами, вплоть до предоставления финансовых услуг. Поэтому в большей степени деятельность казанского агропарка должна быть направлена на оптовый рынок – до 70%, считает он.

Первый замглавы Минсельхозпрода РТ Николай Титов сообщил, что в ближайшее время состоится Совет директоров Агропромпарка, где предметно обсудят и результаты проверки Счетной палаты: «Все ее замечания принимаются к исполнению, будем держать это на контроле» — заверил он. Аудиторы направили материалы проверки по агропарку в прокуратуру РТ, Минсельхозпрод и Минземимущества РТ.

«Мы и не ставили задачу, чтобы каждый фермер сам приходил и продавал»

В Агропромпарке приняли запрос «Реального времени» в работу и обещали оперативно ответить, но к моменту публикации комментарий не поступил (он будет опубликован при получении).

Вопросы: почему работа агропромпарка по реализации сельхозпродукции убыточна, посещаемость комплекса снижается, а фермеров здесь мало, «Реальное время» адресовало заместителю премьер-министра РТ — министру сельского хозяйства и продовольствия РТ Марату Ахметову.

— Конечно, есть вопросы, и они связаны не только с самим управленческим персоналом Агропромпарка, — признал проблему Марат Ахметов, — К сожалению, покупательская способность населения не растет, и потом мы и не ставили задачу, чтобы каждый фермер сам приходил и продавал свою продукцию. Есть ряд КФХ, которые просто нанимают продавца, арендуют торговое место и продают. И есть те, кто уже привык занимать здесь места, продукцию заготавливают у фермеров, сельхозпредприятий и потом реализуют.

Среди других причин снижения популярности казанского агропарка глава Минсельхоза назвал его не самое выгодное расположение и неудобную логистику: «Во-первых, территория не застроена жильем. Во-вторых, транспортная логистика неудобная. Если бы территория застраивалась, и больше автобусных маршрутов попадало по линии агропарка, ситуация была бы другая». Что касается огромной площади комплекса, здесь Марат Ахметов склонен согласиться с главой Счетной палаты: «Если бы заново пришлось это проектировать, конечно, сделали бы покомпактнее и не на одной площадке, а на двух, с одним павильоном торговым. Переработку сохранили бы по тому же принципу, а торговую площадку можно было бы сделать с одним залом». Но как улучшить работу уже действующего агропарка?



— Что улучшать? Работать надо просто! Рекламу усиливать, застраивать территорию жильем. Городу надо пересмотреть транспортные маршруты через агропромпарк. Там же пожилым людям от остановки трамвая еще 700 метров шагать нужно, — отметил министр.

— Я еще не видел, чтобы такие предприятия работали в убыток. Тем более, агропарк уже давно построен. Говорят же, если хочешь погубить хорошее дело, его надо делать в больших масштабах. Здесь, наверное, это применительно. Если бы они построили его на четырех площадках в разных точках города, было бы удобнее. Товар все же должен быть как можно ближе к человеку, так ведь? И тогда буинцы сюда бы не приехали, на своей стороне остановились бы, лаишевцы – наоборот, — высказал свое мнение о снижении посещаемости комплекса председатель комитета Госсовета РТ по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике Тахир Хадеев.

По словам Марата Ахметова, результаты проверки агропарка Счетной палатой оказались «очень полезными» для министерства. Будет проработано и предложение Демидова о прямой бюджетной поддержке для фермеров в части арендной платы. Главная же задача — представить в агропарке как можно больше сельхозпродукции, а не самих фермеров, подчеркнул министр.