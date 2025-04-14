Банк России опубликовал курс валют на 15 апреля
Банк России опубликовал официальный курс валют со вторника, 15 апреля. По отношению к основным денежным единицам рубль усилил позиции.
Доллар упал на 1,24 рубля, евро — на 2,05 рубля, юань — на 0,22 рубля.
Стоимость валют выглядит следующим образом:
- доллар — 82,77 рубля;
- евро — 94,16 рубля;
- юань — 11,23 рубля.
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