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Банк России опубликовал курс валют на 15 апреля

17:41, 14.04.2025
Банк России опубликовал курс валют на 15 апреля
Фото: Реальное время

Банк России опубликовал официальный курс валют со вторника, 15 апреля. По отношению к основным денежным единицам рубль усилил позиции.

Доллар упал на 1,24 рубля, евро — на 2,05 рубля, юань — на 0,22 рубля.

Стоимость валют выглядит следующим образом:

  • доллар — 82,77 рубля;
  • евро — 94,16 рубля;
  • юань — 11,23 рубля.

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