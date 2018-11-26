Прокуратура РТ: через «обнальную прачечную» Окуня прошло 4,4 млрд рублей
В Татарстане завершено расследование дела обнального ОПС, в организации которого обвиняют 36-летнего челнинца Дениса Окуня. Вместе с ним и его супругой на скамью подсудимых отправятся еще 20 человек.
Им предъявлены обвинения в незаконной банковской деятельности, незаконном хранении оружия и наркотических средств, незаконном создании юрлица и участии в преступном сообществе, передает прокуратура РТ.
По версии следствия, в 2012 году житель Набережных Челнов создал преступную организацию, которая на протяжении четырех лет обналичивала деньги бизнесменов, помогая укрывать их от налогов.
Общий объем незаконных операций в МВД Татарстана оценили в 4,4 млрд рублей, а доход Окуня и его подельников — в 232 млн рублей с лишним, исходя из ставки от 1,5 до 9 процентов за обнал.
Как полагает следствие, обвиняемые использовали расчетные счета 71 подконтрольной фирмы, 33 из которых были незаконно созданы в преступных целях.
Напомним, в 2017-м Окуня с супругой задержали в Белоруссии и позже экстрадировали в Россию.ПроисшествияБизнесОбществоЭкономикаФинансы Татарстан
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