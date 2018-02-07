Дочь пропавшего имама: «До сих пор звонят незнакомые люди и спрашивают, нет ли новостей»

Сегодня исполняется ровно два года, как бесследно пропал Сулейман хазрат Зарипов со своим спутником шейхом Наджимом

Ровно два года назад Сулейман хазрат Зарипов не вернулся домой, бесследно исчезнув. За это время было приостановлено расследование уголовного дела, возбужденного по статье «Убийство», а информация о его судьбе так и не появилась. А пока силовики публично продолжают хранить молчание, как его родные, так и незнакомые им люди молятся и переживают за него. Тем временем очень символично — в день пропажи видного религиозного деятеля одна из его дочерей ждет пополнения в семье — если родится мальчик, то он будет носить имя своего деда. Подробности — в материале «Реального времени».

Два года без новостей

Прошло ровно два года с пропажи Сулеймана хазрата Зарипова. Бывший заместитель муфтия РТ 7 февраля 2016 года со своим спутником шейхом Хууджу Абде Наджимом Элдином направлялся из Мордовии в Казань, но родные его дома так и не дождались. Позже машину хазрата нашли в Буинске. Через два дня уже было возбуждено уголовное дело об убийстве, а к поискам пропавших подключились волонтеры. Искали их в Татарстане, Мордовии, Удмуртии и Пензенской области, однако все это долгожданного результата не принесло. Среди версий случившегося было и похищение с целью выкупа. Однако до сих пор ни одна из них официального подтверждения не получила. Впрочем, и неофициального тоже. Расследование уголовного дела было приостановлено 24 октября 2016 года за отсутствием подозреваемых. В случае появления новой информации расследование будет возобновлено.

Пропажа известного в республике религиозного деятеля произвела тогда большой резонанс. Правда, сейчас, спустя два года, шумиха совсем утихла, а просьбы его родных к властям Татарстана и России взять расследование под личный контроль ни к чему не привели. Не вспоминают про это дело публично и сами силовики, в отличие от других уголовных дел — например, погрома на Ново-Татарском кладбище.

Последняя информация о загадочном исчезновении Сулеймана Зарипова и шейха Наджима датируется 2016 годом, а группа в «ВКонтакте», посвященная поискам имама, превратилась в оплот его памяти и надежды увидеть пропавшего живым и здоровым.

Имама и его спутника искали в Татарстане, Мордовии, Удмуртии и Пензенской области, однако все это результата не принесло. Фото buinsk-tat.ru



«До сих пор очень часто звонят и знакомые, и совершенно незнакомые люди»

Как рассказала «Реальному времени» одна из дочерей хазрата, Нурия Шафикова, последний год ознаменовался полным затишьем со стороны правоохранительных органов. А вот люди, знакомые с ее отцом, о нем не забыли.

— До сих пор очень часто звонят и знакомые, и совершенно незнакомые люди. Когда они узнают, что я его дочь, спрашивают, нет ли новостей, говорят, что очень переживают и молятся за него. На всех мероприятиях найдутся люди, которые нам сопереживают, — рассказала собеседница издания.

Семья Сулеймана Зарипова продолжает за него молиться, а 7 февраля вспоминать его добрыми словами. По словам дочери, этот день дается им особенно тяжело.

В этом году день пропажи отца символично совпал с пополнением в семье другой его дочери — Зульфии Мифтаховой. Нурия Шафикова рассказала, что если у нее родится мальчик, то они знают, в честь кого его назвать, — он будет носить имя своего деда Сулеймана хазрата.

Родственники Сулеймана Зарипова. Фото vk.com

Талантливый и образованный проповедник, о котором помнят

Заместитель муфтия РТ, ректор Российского исламского института и Болгарской исламской академии Рафик хазрат Мухаметшин вспоминает, что два года назад трагедия вызвала большой резонанс в обществе.

— Конечно, это был резонанс, поскольку Сулейман хазрат в Татарстане известная фигура, он и у нас довольно долго работал проректором в Исламском университете, и среди духовенства таких, как он, можно было пересчитать по пальцам. Он был очень известным проповедником, но, к сожалению, по этому делу никаких новостей нет, — говорит собеседник издания.

Он называет Сулеймана Зарипова очень талантливым и образованным имамом. Правда, каких-либо событий в память о нем в ДУМ РТ пока проводить не собираются.

— Мы же не знаем его судьбу — он просто исчез. Естественно, мы его помним, но это очень тонкий вопрос, — отмечает Мухаметшин.