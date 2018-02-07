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Дочь пропавшего имама: «До сих пор звонят незнакомые люди и спрашивают, нет ли новостей»

18:20, 07.02.2018 18 Сюжет: Пропавший имам

Сегодня исполняется ровно два года, как бесследно пропал Сулейман хазрат Зарипов со своим спутником шейхом Наджимом

Дочь пропавшего имама: «До сих пор звонят незнакомые люди и спрашивают, нет ли новостей»

Ровно два года назад Сулейман хазрат Зарипов не вернулся домой, бесследно исчезнув. За это время было приостановлено расследование уголовного дела, возбужденного по статье «Убийство», а информация о его судьбе так и не появилась. А пока силовики публично продолжают хранить молчание, как его родные, так и незнакомые им люди молятся и переживают за него. Тем временем очень символично — в день пропажи видного религиозного деятеля одна из его дочерей ждет пополнения в семье — если родится мальчик, то он будет носить имя своего деда. Подробности — в материале «Реального времени».

Два года без новостей

Прошло ровно два года с пропажи Сулеймана хазрата Зарипова. Бывший заместитель муфтия РТ 7 февраля 2016 года со своим спутником шейхом Хууджу Абде Наджимом Элдином направлялся из Мордовии в Казань, но родные его дома так и не дождались. Позже машину хазрата нашли в Буинске. Через два дня уже было возбуждено уголовное дело об убийстве, а к поискам пропавших подключились волонтеры. Искали их в Татарстане, Мордовии, Удмуртии и Пензенской области, однако все это долгожданного результата не принесло. Среди версий случившегося было и похищение с целью выкупа. Однако до сих пор ни одна из них официального подтверждения не получила. Впрочем, и неофициального тоже. Расследование уголовного дела было приостановлено 24 октября 2016 года за отсутствием подозреваемых. В случае появления новой информации расследование будет возобновлено.

Пропажа известного в республике религиозного деятеля произвела тогда большой резонанс. Правда, сейчас, спустя два года, шумиха совсем утихла, а просьбы его родных к властям Татарстана и России взять расследование под личный контроль ни к чему не привели. Не вспоминают про это дело публично и сами силовики, в отличие от других уголовных дел — например, погрома на Ново-Татарском кладбище.

Последняя информация о загадочном исчезновении Сулеймана Зарипова и шейха Наджима датируется 2016 годом, а группа в «ВКонтакте», посвященная поискам имама, превратилась в оплот его памяти и надежды увидеть пропавшего живым и здоровым.

Имама и его спутника искали в Татарстане, Мордовии, Удмуртии и Пензенской области, однако все это результата не принесло. Фото buinsk-tat.ru

«До сих пор очень часто звонят и знакомые, и совершенно незнакомые люди»

Как рассказала «Реальному времени» одна из дочерей хазрата, Нурия Шафикова, последний год ознаменовался полным затишьем со стороны правоохранительных органов. А вот люди, знакомые с ее отцом, о нем не забыли.

— До сих пор очень часто звонят и знакомые, и совершенно незнакомые люди. Когда они узнают, что я его дочь, спрашивают, нет ли новостей, говорят, что очень переживают и молятся за него. На всех мероприятиях найдутся люди, которые нам сопереживают, — рассказала собеседница издания.

Семья Сулеймана Зарипова продолжает за него молиться, а 7 февраля вспоминать его добрыми словами. По словам дочери, этот день дается им особенно тяжело.

В этом году день пропажи отца символично совпал с пополнением в семье другой его дочери — Зульфии Мифтаховой. Нурия Шафикова рассказала, что если у нее родится мальчик, то они знают, в честь кого его назвать, — он будет носить имя своего деда Сулеймана хазрата.

Родственники Сулеймана Зарипова. Фото vk.com

Талантливый и образованный проповедник, о котором помнят

Заместитель муфтия РТ, ректор Российского исламского института и Болгарской исламской академии Рафик хазрат Мухаметшин вспоминает, что два года назад трагедия вызвала большой резонанс в обществе.

— Конечно, это был резонанс, поскольку Сулейман хазрат в Татарстане известная фигура, он и у нас довольно долго работал проректором в Исламском университете, и среди духовенства таких, как он, можно было пересчитать по пальцам. Он был очень известным проповедником, но, к сожалению, по этому делу никаких новостей нет, — говорит собеседник издания.

Он называет Сулеймана Зарипова очень талантливым и образованным имамом. Правда, каких-либо событий в память о нем в ДУМ РТ пока проводить не собираются.

— Мы же не знаем его судьбу — он просто исчез. Естественно, мы его помним, но это очень тонкий вопрос, — отмечает Мухаметшин.

Мария Горожанинова
Происшествия
комментарии 18

комментарии

  • Анонимно 07 февр
    Терпения семье.
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  • Анонимно 07 февр
    Будем верить и надеяться.
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  • Анонимно 07 февр
    На фотографии по моему не он...
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    Анонимно 07 февр
    он, в мечети Нурулла часто можно было видеть его.
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  • Анонимно 07 февр
    В чем тонкость вопроса,господа верующие?.. Пропали люди,и никому ненет дела.
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  • Анонимно 08 февр
    Кому он мешал? Ответ на поставленный вопрос, - решит половину еще
    возможного (на сегодняшний день).
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  • Manfred Mansurov 08 февр
    Знал лично ,душа-человек,спокойный ,образованный-умница.
    Будем за него и спутника молит аллаха,
    очень надеемся узнать правду...
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  • Анонимно 08 февр
    Может он просто сбежал? Даже Талгат Таджуддин говорил, что пропавший имам увекался ваххабизмом. И из муфтията его попросили как раз из-за подозрений связанных с ваххабизмом после убийства ваххабитами Валиуллы Якупова. Так что у него вполне могли быть причины скрыться.
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    Анонимно 09 февр
    Сбежал от кого?! лишь бы языком потрепать... Бога побойтесь!
    лично его знаю. примерный семьянин. замечательный человек.
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    Анонимно 14 февр
    Насколько помню по уголовному делу об убийстве Якупова был человек далеко не похожий на "вахабита", неизвестный славянской внешности похож больше на киллера из 90-х..
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    Анонимно 16 февр
    Даже Талгат Таджуддин сказал! Вот это довод так довод...
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    Manfred Mansurov 16 февр
    талгат таджутдин если так сказал- то сказал неправду-с лукавил-- зачем???
    Зарипов , Сулейман хазрат бы пообразованнее всех известных пока исламистов-богословов!
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  • Анонимно 12 февр
    На первой фотографии не он.У нас Бугульме работал в 90х, как и все муллы делал деньги.
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    Manfred Mansurov 12 февр
    вы ошибаетесь-делал деньги это не про него...
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  • Анонимно 13 февр
    О-о-о-о, делал деньги, печатал што-ле? Неужели в соцсетях или в телеграмме не засветился?
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  • Анонимно 14 февр
    А про второго что известно? Может в Сирии уж давно?
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    Анонимно 14 февр
    про второго вообще ничего не ясно. кто он что он... может он то и был целью для нейтрализации иностранного агента, а тут и хазрат под руку попался?..
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  • Анонимно 19 февр
    Столько лет как они пропали ,и машину нашли одного из них ,думаю их уже в живых нету . Были бы живые хоть какой нибудь сигнал родным своим дали . Думаю враги их ние их похители и убрали .Ищите врагов там кому они не нравились ,с работой уних это связано. (Семье сабур)
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