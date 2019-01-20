Видео недели: сопротивление Насти Рыбки, волшебницы Загитова и Медведева и будни Цеповяза

Топ видеороликов по версии «Реального времени»

С любовью из Японии и без поцелуев

Ни для кого не секрет, что российских фигуристок Алину Загитову и Евгению Медведеву особенно любят в Японии. На этой неделе огромную популярность спортсменок лишний раз подтвердил выпуск рекламы японской мобильной игры. Девушки предстали в ролике в образе ее персонажей — волшебниц. Видео получило название «Воссоединение».

Медведева отметилась на неделе еще одним видео. Во время автограф-сессии фигуристки во Дворце спорта «Мегаспорт» перед матчем баскетбольной Евролиги к ней подошел молодой человек в шарфе ЦСКА и попытался ее поцеловать. Не тут-то было.

Спасение через окно

В центре Перми произошел пожар в офисном здании. Очевидцы происшествия сняли на видео, как из окон горящего здания выпрыгивают люди, спасающиеся от огня и сильного задымления. Всего в результате инцидента пострадали 14 человек, госпитализированы шесть из них, среди которых была беременная женщина. Позже она родила в больнице.

В Мексике взорвался топливопровод

В мексиканском штате Идальго взорвался топливопровод. В результате ЧП погибли по меньшей мере 66 человек и более 70 пострадали. Местные власти и государственная нефтяная компания заявили, что основной версией причины взрыва является нелегальная врезка — топливо пытались украсть.

«Чаек» и нарды в буднях Цеповяза

Автор фото и видео о буднях члена «банды Цапков» Вячеслава Цеповяза Сергей Перин опубликовал новый ролик с экскурсией по тюремной пасеке. Перин рассказал «РИА Новости», что за кадром звучит голос Цеповяза, который и рассказывает о том, где спит он, а где начальник пасеки.

«Вечером тут сижу, чаек пью, в нарды с Ванькой играю, турничок тут», — говорит человек за кадром.

Крещенская гроза в Москве

В Москве в крещенскую ночь случилось редкое метеорологическое явление — зимняя гроза. Жители столицы сняли на видео, как под раскаты грома сверкают молнии и метет метель.

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Школьнице попало по лицу за рисование

В Сети появилось видео конфликта между школьницей и учительницей школы в Тольятти. Автор ролика пишет, что девочка рисовала на уроке, что не понравилось преподавателю. Женщина скинула со стола все учебные принадлежности ребенка и «применила силу, ударив по лицу и схватив за шею». Педагога временно отстранили от работы.

«Незамерзайка» вместо воды

В Стерлитамаке в квартире дома на проспекте Ленина из крана потекла вода голубого цвета. Видео в соцсетях выложила местная жительница. Пользователи сравнили жидкость с «незамерзайкой» или тосолом.

В Татарстане загорелся ТЦ

В Бугульме в субботу, 19 января, загорелась крыша торгового дома «ПСБ» на улице Нефтяников. Тревожный звонок поступил на единый номер вызова экстренных служб в 9.27. В магазине в этот момент находились около 60 сотрудников и посетителей ТД. Благодаря срабатыванию автоматической пожарной сигнализации и системе эвакуации при пожаре они самостоятельно покинули здание, никто не пострадал. Локализовать пожар на 80 кв. метрах удалось за полчаса.

Настю Рыбку «приняли» в Шереметьево



В московском аэропорту «Шереметьево» не без сложностей задержали летевшую из Таиланда через столицу в Минск Анастасию Рыбку (Вашукевич), известную по скандалу с участием Олега Дерипаски. Девушку на записи пытаются усадить в кресло-каталку, та сопротивляется. В итоге Рыбку, тренера «по личностному развитию» Алекса Лесли и еще двух человек задержали в рамках уголовного дела о вовлечении в занятие проституцией.

Ильгама Шакирова проводили в последний путь

18 января в последний путь проводили народного артиста России и Татарстана певца Ильгама Шакирова. На панихиде, которая прошла в Театре оперы и балета им. М. Джалиля, президент РТ Рустам Минниханов рассказал, что в честь артиста назовут концертный зал в Kazan Expo.