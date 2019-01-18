«Я ухожу в вечность, чтобы сиять долго, как звезда»: в Казани простились с Ильгамом Шакировым
В последний путь легендарного певца проводили тысячи людей. Именем всенародно любимого артиста назовут фестиваль и концертный зал
Сегодня в последний путь проводили народного артиста России и Татарстана, певца Ильгама Шакирова. Через месяц ему исполнилось бы 84 года. На панихиде, которая прошла в Театре оперы и балета им. М. Джалиля, Рустам Минниханов рассказал, что в честь артиста назовут концертный зал в Kazan Expo, а Минтимер Шаймиев заговорил о необходимости фестиваля в его честь. Подробности в репортаже «Реального времени».
«Мы должны увековечить его имя»
С самого утра народ непрерывным потоком направлялся в Театр оперы и балета имени М. Джалиля, чтобы проститься с народным артистом России и Татарстана, певцом Ильгамом Шакировым. С помощью проектора у театра разместили большое фото исполнителя, и, конечно, включили песни Ильгама Шакирова, которые можно было узнать, услышав издалека.
Проститься с Ильгамом Шакировым пришли и певцы, в числе которых, к примеру, были Венера Ганеева и Айдар Галимов, Зиля Сунгатуллина. Пришел почти весь Камаловский театр — директор театра Ильфир Якупов, режиссер Фарид Бикчантаев, артисты Равиль Шарафиев, Рамиль Тухватуллин… Приехала и дочь певицы Альфии Авзаловой — Зульфия Авзалова. Среди собравшихся было и много чиновников — в частности, приехали директор ГБУ «Безопасность дорожного движения» Рифкат Минниханов, министр экономики Татарстана Фарид Абдулганиев, мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев и другие. Их вместе с деятелями культуры рассадили в зале театра оперы и балета, остальные непрерывным потоком проходили через зал, останавливались возле сцены, где находился помост с певцом, оставляли цветы и выходили. Рядом с певцом на сцене сидели его родственники, в их числе была и его сестра.
Прощание с артистом началось в 11 часов дня. Первым с речью выступил президент Татарстана Рустам Минниханов.
— Данный от Бога талант, неповторимый голос позволили Ильгаму Шакирову на весь мир прославить татарский моң и татарскую музыку. Про таких людей говорят, что они приходят в мир один раз и остаются в памяти навсегда. Конечно, мы считали Ильгама Шакирова эталоном и будем считать в будущем. Мы должны увековечить его имя. В течение следующих двух-трех месяцев мы достроим концертный зал в Kazan Expo, который будет вмещать более трех тысяч человек. Предлагаю дать этому большому концертному залу имя Ильгама Шакирова, — это предложение президента зал встретил аплодисментами.
Также президент Татарстана отметил, что будет принята программа увековечивания имени артиста.
— Прощай, большое спасибо! — простился Рустам Минниханов.
«Если у моң нет перевода, давайте мы назовем его «Ильгам»
Следующим выступал первый президент Татарстана Минтимер Шаймиев.
— Уход нашего современника — большая потеря. Но я не хочу говорить слова сожаления. Он свой талант полностью реализовал, трудился, совершил большие дела. Он оставил большое наследие. От имени всех хочу сказать, что Ильгама Шакирова должны помнить с большим уважением, с большой благодарностью. Все, что мог сделать для народа, он сделал, — сказал Шаймиев.
Решение увековечить имя Ильгама Шакирова и назвать в его честь большой концертный зал он поддержал, назвав «очень верным решением». В свою очередь, Минтимер Шаймиев предложил организовать фестиваль Ильгама Шакирова. Он отметил, что потеря крупных деятелей наводит на эти мысли и привел аналогии с сохранением исторического наследия.
— Необходимо сделать резкий поворот в праздновании юбилеев выдающихся личностей. Может быть, это должен был делать и я, это делалось в советское время. Праздновались 100-летия больших личностей. Ученые есть и в университете, и в Академии наук, и среди композиторов в консерватории. Надо привлечь их и проводить юбилеи деятелей культуры. Приближается юбилей Амирхана Еники, надо организовать [празднование], — предложил Минтимер Шаймиев.
При этом первый президент Татарстана отметил, что должное внимание Ильгаму Шакирову оказывалось и при жизни. В частности, он рассказал, что на 70-летний юбилей артисту указом президента вручили самый главный орден республики. Причем Ильгам Шакиров получил его первым. Вероятно, речь шла об ордене «За заслуги перед Республикой Татарстан», которого артист удостоился в 2004 году.
— Вчера я смотрел передачу «Точка опоры». Там высказывались очень интересные идеи. Мне понравилась одна идея, которая кому-то может показаться спорной. Мы говорим про татарский моң и что Ильгам — носитель моң. Говорят, что у моң нет перевода. Вчера родилась такая идея, что если у моң нет перевода, давайте мы назовем его «Ильгам». Ильгам Шакиров от нас ушел. Мы ему очень благодарны. Ильгам остался с нами, и пусть он будет с нами всегда, — сказал Минтимер Шаймиев.
После этого были зачитаны письма от министра культуры России Владимира Мединского, азербайджанского музыканта Талата Бакиханова, врио главы Башкортостана Радия Хабирова и других.
Прощальная песня Ильгама Шакирова
Затем слово дали деятелям культуры. Народная артистка России и Татарстана Зиля Сунгатуллина отметила, что имя Ильгама Шакирова знают во всем мире.
— Его знают и в Австралии, и в Финляндии, и в Германии. Нет ни одной страны, где не живут татары и не уважают его. Я очень горжусь тем, что он получил образование в нашей Казанской государственной консерватории. Это неслучайно. Несмотря на то, что он только приехал из деревни и еще не знал нот, он понимал, что ему надо учиться. Он всегда оставался верным своему творчеству. В 80—90-е годы, вы, наверное, помните, народ пел его песни, а ведь его репертуар был очень сложным. Я думаю, он дал большое духовное воспитание народу, привил ему вкус, — сказала в своем выступлении Зиля Сунгатуллина.
Советский татарский и российский театральный актер Ринат Тазетдинов рассказал о своем давнем знакомстве с Ильгамом Шакировым и вспомнил несколько историй из юности.
— Сейчас, когда я говорю об Ильгаме, я хочу плакать, потому что мы познакомились с ним еще в студенческие годы. Мы с тех пор встречались в Москве на его концерте. Удивительное дело — даже со своей женой я познакомился на его концерте. Он помог мне даже в этом.
Ринат Тазетдинов вспомнил совместные гастроли в Уфе. У артистов возникла небольшая трудность — к тому времени, когда они возвращались, ресторан уже был закрыт и ужинать было негде.
— В этот момент один из наших артистов подходит и стучит в дверь. «Кто там?» — спрашивают с другой стороны, а дверь закрыта. «Шакиров», — отвечает он. И тут дверь открывается. Он заходит, покупает еду и кормит нас. Тогда его имя помогло и нам, артистам. Он любил театр, не пропускал ни одной премьеры. На каждый наш юбилей приходил, каждого поздравлял, каждому желал успехов, пел. Он был удивительно умным и образованным, — отметил Ринат Тазетдинов.
Когда церемония прощания завершилась, собравшиеся стоя слушали песню Ильгама Шакирова «Мэнгелеккэ китеп барам» — «Ухожу в вечность». Мелодию к ней написал сам певец, а стихи принадлежат народному поэту Башкортостана Абдулхаку Игебаеву.
«Я ухожу в вечность, чтобы сиять долго, как звезда», — эти строки песни стали символичными.
К тому времени, когда панихида закончились, вся площадь перед театром имени М. Джалиля была заполнена людьми, которые пришли проводить певца в последний путь. Ильгама Шакирова похоронили на Ново-Татарском кладбище.
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