«Я ухожу в вечность, чтобы сиять долго, как звезда»: в Казани простились с Ильгамом Шакировым

В последний путь легендарного певца проводили тысячи людей. Именем всенародно любимого артиста назовут фестиваль и концертный зал

Фото: Максим Платонов

Сегодня в последний путь проводили народного артиста России и Татарстана, певца Ильгама Шакирова. Через месяц ему исполнилось бы 84 года. На панихиде, которая прошла в Театре оперы и балета им. М. Джалиля, Рустам Минниханов рассказал, что в честь артиста назовут концертный зал в Kazan Expo, а Минтимер Шаймиев заговорил о необходимости фестиваля в его честь. Подробности в репортаже «Реального времени».

«Мы должны увековечить его имя»

С самого утра народ непрерывным потоком направлялся в Театр оперы и балета имени М. Джалиля, чтобы проститься с народным артистом России и Татарстана, певцом Ильгамом Шакировым. С помощью проектора у театра разместили большое фото исполнителя, и, конечно, включили песни Ильгама Шакирова, которые можно было узнать, услышав издалека.

Проститься с Ильгамом Шакировым пришли и певцы, в числе которых, к примеру, были Венера Ганеева и Айдар Галимов, Зиля Сунгатуллина. Пришел почти весь Камаловский театр — директор театра Ильфир Якупов, режиссер Фарид Бикчантаев, артисты Равиль Шарафиев, Рамиль Тухватуллин… Приехала и дочь певицы Альфии Авзаловой — Зульфия Авзалова. Среди собравшихся было и много чиновников — в частности, приехали директор ГБУ «Безопасность дорожного движения» Рифкат Минниханов, министр экономики Татарстана Фарид Абдулганиев, мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев и другие. Их вместе с деятелями культуры рассадили в зале театра оперы и балета, остальные непрерывным потоком проходили через зал, останавливались возле сцены, где находился помост с певцом, оставляли цветы и выходили. Рядом с певцом на сцене сидели его родственники, в их числе была и его сестра.

Прощание с артистом началось в 11 часов дня. Первым с речью выступил президент Татарстана Рустам Минниханов.

Президент Татарстана отметил, что будет принята программа увековечивания имени артиста



— Данный от Бога талант, неповторимый голос позволили Ильгаму Шакирову на весь мир прославить татарский моң и татарскую музыку. Про таких людей говорят, что они приходят в мир один раз и остаются в памяти навсегда. Конечно, мы считали Ильгама Шакирова эталоном и будем считать в будущем. Мы должны увековечить его имя. В течение следующих двух-трех месяцев мы достроим концертный зал в Kazan Expo, который будет вмещать более трех тысяч человек. Предлагаю дать этому большому концертному залу имя Ильгама Шакирова, — это предложение президента зал встретил аплодисментами.

Также президент Татарстана отметил, что будет принята программа увековечивания имени артиста.

— Прощай, большое спасибо! — простился Рустам Минниханов.

«Если у моң нет перевода, давайте мы назовем его «Ильгам»

Следующим выступал первый президент Татарстана Минтимер Шаймиев.

— Уход нашего современника — большая потеря. Но я не хочу говорить слова сожаления. Он свой талант полностью реализовал, трудился, совершил большие дела. Он оставил большое наследие. От имени всех хочу сказать, что Ильгама Шакирова должны помнить с большим уважением, с большой благодарностью. Все, что мог сделать для народа, он сделал, — сказал Шаймиев.

Решение увековечить имя Ильгама Шакирова и назвать в его честь большой концертный зал он поддержал, назвав «очень верным решением». В свою очередь, Минтимер Шаймиев предложил организовать фестиваль Ильгама Шакирова. Он отметил, что потеря крупных деятелей наводит на эти мысли и привел аналогии с сохранением исторического наследия.

В свою очередь, Минтимер Шаймиев предложил организовать фестиваль Ильгама Шакирова

— Необходимо сделать резкий поворот в праздновании юбилеев выдающихся личностей. Может быть, это должен был делать и я, это делалось в советское время. Праздновались 100-летия больших личностей. Ученые есть и в университете, и в Академии наук, и среди композиторов в консерватории. Надо привлечь их и проводить юбилеи деятелей культуры. Приближается юбилей Амирхана Еники, надо организовать [празднование], — предложил Минтимер Шаймиев.

При этом первый президент Татарстана отметил, что должное внимание Ильгаму Шакирову оказывалось и при жизни. В частности, он рассказал, что на 70-летний юбилей артисту указом президента вручили самый главный орден республики. Причем Ильгам Шакиров получил его первым. Вероятно, речь шла об ордене «За заслуги перед Республикой Татарстан», которого артист удостоился в 2004 году.

— Вчера я смотрел передачу «Точка опоры». Там высказывались очень интересные идеи. Мне понравилась одна идея, которая кому-то может показаться спорной. Мы говорим про татарский моң и что Ильгам — носитель моң. Говорят, что у моң нет перевода. Вчера родилась такая идея, что если у моң нет перевода, давайте мы назовем его «Ильгам». Ильгам Шакиров от нас ушел. Мы ему очень благодарны. Ильгам остался с нами, и пусть он будет с нами всегда, — сказал Минтимер Шаймиев.

После этого были зачитаны письма от министра культуры России Владимира Мединского, азербайджанского музыканта Талата Бакиханова, врио главы Башкортостана Радия Хабирова и других.

Прощальная песня Ильгама Шакирова

Затем слово дали деятелям культуры. Народная артистка России и Татарстана Зиля Сунгатуллина отметила, что имя Ильгама Шакирова знают во всем мире.

— Его знают и в Австралии, и в Финляндии, и в Германии. Нет ни одной страны, где не живут татары и не уважают его. Я очень горжусь тем, что он получил образование в нашей Казанской государственной консерватории. Это неслучайно. Несмотря на то, что он только приехал из деревни и еще не знал нот, он понимал, что ему надо учиться. Он всегда оставался верным своему творчеству. В 80—90-е годы, вы, наверное, помните, народ пел его песни, а ведь его репертуар был очень сложным. Я думаю, он дал большое духовное воспитание народу, привил ему вкус, — сказала в своем выступлении Зиля Сунгатуллина.

Советский татарский и российский театральный актер Ринат Тазетдинов рассказал о своем давнем знакомстве с Ильгамом Шакировым и вспомнил несколько историй из юности.

— Сейчас, когда я говорю об Ильгаме, я хочу плакать, потому что мы познакомились с ним еще в студенческие годы. Мы с тех пор встречались в Москве на его концерте. Удивительное дело — даже со своей женой я познакомился на его концерте. Он помог мне даже в этом.

Ринат Тазетдинов вспомнил совместные гастроли в Уфе. У артистов возникла небольшая трудность — к тому времени, когда они возвращались, ресторан уже был закрыт и ужинать было негде.

— В этот момент один из наших артистов подходит и стучит в дверь. «Кто там?» — спрашивают с другой стороны, а дверь закрыта. «Шакиров», — отвечает он. И тут дверь открывается. Он заходит, покупает еду и кормит нас. Тогда его имя помогло и нам, артистам. Он любил театр, не пропускал ни одной премьеры. На каждый наш юбилей приходил, каждого поздравлял, каждому желал успехов, пел. Он был удивительно умным и образованным, — отметил Ринат Тазетдинов.

Когда церемония прощания завершилась, собравшиеся стоя слушали песню Ильгама Шакирова «Мэнгелеккэ китеп барам» — «Ухожу в вечность». Мелодию к ней написал сам певец, а стихи принадлежат народному поэту Башкортостана Абдулхаку Игебаеву.

«Я ухожу в вечность, чтобы сиять долго, как звезда», — эти строки песни стали символичными.

К тому времени, когда панихида закончились, вся площадь перед театром имени М. Джалиля была заполнена людьми, которые пришли проводить певца в последний путь. Ильгама Шакирова похоронили на Ново-Татарском кладбище.

1 / 48 Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов