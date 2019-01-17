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Происшествия

Пострадавшая при пожаре в офисном здании в Перми беременная женщина родила

14:52, 17.01.2019 47
Пострадавшая при пожаре в офисном здании в Перми беременная женщина родила
Фото: 59.mchs.gov.ru

Госпитализированная после пожара в офисном здании в центре Перми беременная женщина родила ребенка.

Состояние у ребенка и мамы ближе к удовлетворительному. Они находятся под наблюдением врачей, передает «Интерфакс».

Напомним, в офисном здании по адресу Монастырская, 12а в центре Перми днем в четверг, 17 января, произошел пожар. Пользователи соцсетей сообщали о сильном задымлении, а также о том, что люди выпрыгивали из окон.

Всего в результате инцидента пострадали 14 человек, госпитализированы шесть из них, в числе которых была беременная женщина. Остальные отказались от госпитализации либо им была оказана помощь на месте.

В настоящее время возгорание ликвидировано.

Происшествия
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