Пострадавшая при пожаре в офисном здании в Перми беременная женщина родила
Госпитализированная после пожара в офисном здании в центре Перми беременная женщина родила ребенка.
Состояние у ребенка и мамы ближе к удовлетворительному. Они находятся под наблюдением врачей, передает «Интерфакс».
Напомним, в офисном здании по адресу Монастырская, 12а в центре Перми днем в четверг, 17 января, произошел пожар. Пользователи соцсетей сообщали о сильном задымлении, а также о том, что люди выпрыгивали из окон.
Всего в результате инцидента пострадали 14 человек, госпитализированы шесть из них, в числе которых была беременная женщина. Остальные отказались от госпитализации либо им была оказана помощь на месте.
В настоящее время возгорание ликвидировано.Происшествия
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