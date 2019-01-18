В МЧС назвали предварительную причину пожара в офисном здании в центре Перми

Предварительной причиной пожара в офисном здании в центре Перми стало нарушение правил эксплуатации электрооборудования. Об этом сообщил глава регионального ГУ МЧС Андрей Бабинцев.

Руководитель управления добавил, что возгорание случилось в танцевальной студии на третьем этаже.

Напомним, в офисном здании по адресу ул. Монастырская, 12а, в Перми днем в четверг, 17 января, произошел пожар. Пользователи соцсетей сообщали о сильном задымлении, а также о том, что люди выпрыгивали из окон.

Всего в результате инцидента пострадали 14 человек, госпитализированы шесть из них, в числе которых была беременная женщина. Позже она родила в больнице.