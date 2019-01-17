Учительница, ударившая школьницу в Тольятти, временно отстранена от работы

В тольяттинской школе №93 состоялось экстренное совещание после публикации в Сети видео конфликта между учителем биологии и ученицей пятого класса.

В мероприятии приняли участие руководство и преподаватели педагогического коллектива образовательного учреждения, родители учащихся, а также глава департамента образования администрации Тольятти Лариса Лебедева.

При любых обстоятельствах действия педагога в руководстве школы и мэрии посчитали недопустимыми. По итогам совещания было принято решение провести проверку по данному факту, сообщили в администрации Тольятти.

На время проведения проверки учитель отстранен от работы.

Напомним, видео конфликта в тольяттинской школе было выложено на YouTube 16 января. Автор ролика пишет, что девочка рисовала на уроке, что не понравилось преподавателю. Женщина скинула со стола все учебные принадлежности ребенка и «применила силу, ударив по лицу и схватив за шею».