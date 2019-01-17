Во время пожара в офисном здании в центре Перми люди выпрыгивали из окон

В офисном здании по адресу Монастырская, 12а в центре Перми днем в четверг, 17 января, произошел пожар.

По предварительной информации, возгорание случилось на третьем этаже. Пользователи в соцсетях выкладывают фотографии и видео с места происшествия. На роликах видно, как люди выпрыгивали из окон из-за сильного задымления.

В настоящее время на месте работают пожарные подразделения, в том числе восемь единиц техники и 24 человека личного состава, сообщили в региональном ГУ МЧС.

В ведомстве добавили, что всего было эвакуировано 14 человек с третьего и четвертого этажей здания. Проведена проверка помещений на наличие людей. Количество пострадавших уточняется.

Напомним, сегодня сообщалось о пожаре в реконструируемом блоке Республиканской детской больницы в Уфе.