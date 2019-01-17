Медведева не позволила поцеловать себя болельщику ЦСКА (Видео)

Казус между болельщиком ЦСКА и фигуристкой Евгенией Медведевой произошел сегодня во Дворце спорта «Мегаспорт» перед матчем баскетбольной Евролиги между московским ЦСКА и «Баварией», — сообщает Sport24 со ссылкой на Твиттер 42live.

Фигуристка давала автограф-сессию в холле арены. В это время к фигуристке подошел молодой человек в шарфе ЦСКА и попытался поцеловать ее. Медведева отстранилась и тогда парень сделал с ней селфи.

Напомним, что Медведева взяла «серебро» на Олимпиаде в Пхенчане, уступив «золото» Алине Загитовой. После этого 19-летняя фигуристка ушла от наставницы Этери Тутберидзе и переехала в Канаду для работы с местным специалистом Брайаном Орсером.

Ранее СМИ утверждали, что Медведева встречается с участником «Евровидения-2017», 18-летним певцом Кристианом Костовым.