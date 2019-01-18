Алина Загитова и Евгения Медведева снялись в рекламе японской мобильной игры
Российские фигуристки Алина Загитова и Евгения Медведева снялись в рекламе японской мобильной игры.
Спортсменки предстали в ролике в образе волшебниц — персонажей игры Puella Magi Madoka Magica Side Story: Magia Record. Видео получило название «Воссоединение».
Отметим, что первая реклама этой игры с участием Загитовой вышла еще в прошлом году. Также ожидается отдельный ролик и с Медведевой.Спорт Татарстан
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