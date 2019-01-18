Новости спорта

14:18 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

Алина Загитова и Евгения Медведева снялись в рекламе японской мобильной игры

13:40, 18.01.2019
Алина Загитова и Евгения Медведева снялись в рекламе японской мобильной игры
Фото: vk.com/tutberidze

Российские фигуристки Алина Загитова и Евгения Медведева снялись в рекламе японской мобильной игры.

Спортсменки предстали в ролике в образе волшебниц — персонажей игры Puella Magi Madoka Magica Side Story: Magia Record. Видео получило название «Воссоединение».

Отметим, что первая реклама этой игры с участием Загитовой вышла еще в прошлом году. Также ожидается отдельный ролик и с Медведевой.

Спорт Татарстан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты

Спецпроекты

Рекомендуем