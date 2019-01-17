В Сети появилось видео конфликта между школьницей и учителем на уроке в Тольятти

В Сети опубликовано видео конфликта между школьницей и учительницей школы в Тольятти.

Автор ролика пишет, что девочка рисовала на уроке, что не понравилось преподавателю. Женщина скинула со стола все учебные принадлежности ребенка и «применила силу, ударив по лицу и схватив за шею».

Пользователи в соцсетях также сообщают, что данные действия учитель совершает не в первый раз.

В настоящее время подробности случившегося уточняются.

Напомним, ранее в Краснокамске уволили директора школы после избиения пятиклассницы.