«Жена говорит, что в пальто холодно и надо купить шубу. Ты должен грамотно ей отказать»

Новогодняя пресс-конференция Рустама Минниханова: о скидках на штрафы, грамотном отказе от ВСМ и дружбе навеки с Башкирией

Сегодня Рустам Минниханов встречался с президентским пулом федеральных и республиканских журналистов. На встрече он подвел итоги своего девятого президентского года и прокомментировал наиболее резонансные темы. В частности — скидку на штрафы ГИБДД, дружбу с Башкортостаном и сравнил отказ в строительстве ВСМ с решением мудрого мужа. Подробности в материале «Реального времени».

«Видать, ваши брифинги неинтересные»

С журналистами республиканских и федеральных СМИ Рустам Минниханов традиционно встречается перед Новым годом. В этот раз компанию взрослым акулам пера составил юный ведущий детского телеканал «Шаян ТВ» Эльдар Гиниятов. Минниханов спросил, сколько получает мальчик, работая ведущим на ТВ? Тот ответил, что 6 тысяч рублей.

— Вот молодой предприниматель немножко денег зарабатывает. Аминов, конечно, немного зажимает зарплату, не платит, — с юмором отреагировал президент.

Минниханов отметил важную роль журналистов: мол, в республике много делается, но если об этом не рассказывать, то останется незамеченным. «Если мы эту информацию не донесем, ее донесут другие и в другой форме», — добавил он. И пожурил, что на еженедельные брифинги в Кабмине ходит мало журналистов.

— Это твоя недоработка. Ты в Стэнфорде учился, а на брифинги 10 журналистов ходит, — заметил Минниханов. Но произнес он это с улыбкой и даже подмигивал, так что скорее слова предназначались присутствующим журналистам. Потом по завершении конференции он еще раз вернется к этому вопросу.

— Почему восемь человек приходит? Видать, ваши брифинги неинтересные. Журналисты должны в очередь записываться, чтобы попасть туда. Как вы сюда пришли? Наверное, желающих было больше [чем пригласили].

В этот раз компанию взрослым акулам пера составил юный ведущий детского телеканал «Шаян ТВ» Эльдар Гиниятов



«Лиля, покажи пример, ты у нас самая худая!»

Пресс-конференция началась не с вопросов журналистов, а с вопросов к журналистам. Так, у корреспондента Первого канала Светланы Костиной Минниханов поинтересовался, как она съездила в Мордовию на чемпионат по фигурному катанию, какое место заняла Алина Загитова, какой в Саранске ледовый дворец и как там встречают журналистов — в частности, как кормят. Костина ожидаемо ответила, что так хорошо, как в Татарстане, нигде нет.

Собкор ТНВ в Москве Дина Газалиева добавила, что «у Путина тоже хорошо» — вот, например, на недавней пресс-конференции подавали семгу.

Так плавно разговор подошел к тому, что было на столе сегодня. А был чай, губадия, беккен, треугольник, фрукты… Окинув угощения взглядом, Минниханов повернулся к сидящему слева руководителю Аппарата президента Асгату Сафарову.

— В этот раз Асгат Ахметович достойно подготовился, — похвалил стол президент и предложил журналистам перекусить. Но жевать, когда глава республики говорит, как-то неудобно, и никто не решился притронуться к еде. Это Минниханов понял и поручил «лицу казанского Кремля» Лилии Галимовой начать первой: «Лилия, покажи пример, ты у нас самая худая».



«В этот раз Асгат Ахметович достойно подготовился», — похвалил стол президент и предложил журналистам перекусить



«Очень престижно, если автомобиль будет производиться в нашей республике»



Слегка утолив голод плотский (как известно, добрый журналист — это сытый журналист), Минниханов перешел к удовлетворению информационного голода. Первый вопрос касался автомобилей Aurus — каковы особенности проекта и какие экономические и репутационные выгоды он принесет Татарстану?

— Честно говоря, когда начинался проект «Кортеж», были сомнения, сможем ли мы сделать. Но, на самом деле, очень современный, качественный, достойный автомобиль. Я думаю, что для главы государства будут делать специальный бронированный автомобиль. А вот что было сказано, что будет серия автомобилей: седан, джип, микроавтобус, и рассматривали несколько площадок… Мы были в курсе, я тоже неоднократно с Денисом Валентиновичем [Мантуровым] этот вопрос обсуждал. Вопрос не в том, что мы хорошие или плохие — нужна площадка, где есть современная система производства автомобиля. «Форд Соллерс», во-первых, очень гибкий. Его конвейер позволяет и микроавтобус, и джип, и другие модели производить. Во-вторых, самая прекрасная система сварки, очень хорошая малярка. Стандарт «Форда» очень высокий, — прокомментировал президент.

По его словам, Министерство промышленности внимательно изучало площадки, но о том, что в итоге решили запускать производство в Елабуге, Минниханов узнал из СМИ. «Это очень престижно, если автомобиль будет производиться в нашей республике».

Спросили у президента почему вроде бы благополучный регион Татарстан попал в пилотный проект по борьбе с бедностью.

— К сожалению, в нашей республике тоже есть категория людей, которая нуждается в поддержке по тем или иным причинам — где-то нет рабочих мест, где-то зарплаты невысокие, некоторые по состоянию здоровья себя не могут обеспечить. В целом Кузьминов (Ярослав Кузьминов — ректор ВШЭ, — прим. ред.), наоборот, назвал Татарстан одним из благоприятных регионов, где эта цифра в два раза меньше. Но это же не значит, что у нас ноль. Надо понимать, к чему надо стремиться. Это же комплекс мер, государственных и муниципальных, которые мы должны реализовать. Это же не только всем деньги раздали, и бедность у нас уменьшилась. Это развитие среднего бизнеса. Мы вошли в проект самозанятых для чего? Чтобы стимулировать людей зарабатывать, — сказал президент Татарстана. По его словам, из малого бизнеса должен вырастать средний класс, которого в Татарстане не хватает.

По словам Минниханова, из малого бизнеса должен вырастать средний класс, которого в Татарстане не хватает



«Ближе татарина и башкира нет никого»

«Реальное время» поинтересовалось у Минниханова его отношением к инициативе Минэкономразвития РФ создать в России 14 макрорегионов. Если подходить к вопросу из экономических соображений, то такой процесс вполне допустим, считает президент:

— Здесь других предпосылок я не вижу, смысла нет. Но экономически, если мы будем более активно интегрироваться, друг друга дополнять, я не вижу никакой угрозы в укрупнении территорий. Это нормальный процесс, когда мы друг друга дополняем.



Минниханов ответил на вопросы о новом главе Башкирии: по его словам, у республик много общего, языки практически одинаковые, культура.

— Мы знаем Радия Фаритовича, он человек опытный, прошел хорошую школу, был руководителем аппарата президента, в Московской области поработал. Наш коллега Сидякин — сейчас руководитель аппарата. Вообще, и с Хамитовым у нас не было никаких споров. Иногда любят это дело поджигать. Но я считаю, что ближе татарина и башкира нет никого. У нас несколько произношение только разное. Что нам делить? Башкортостан — самодостаточная территория, мощнейший регион страны. Татарстан тоже самодостаточный. Нам только дружить и больше интегрировать общие интересы — наши нефтехимические, машиностроительные комплексы.





«Реальное время» поинтересовалось у Минниханова его отношением к инициативе Минэкономразвития РФ создать в России 14 макрорегинов



«Вот тебе жена говорит, что ей в пальто холодно и надо купить шубу»

Спросили у президента Татарстана, что он думает об отказе федеральных властей строить ВСМ Казань — Москва. Минниханов ответил с юмором, сравнив отказ от ВСМ с отказом мужа купить шубу жене, заодно дав мастер-класс молодому журналисту, как это сделать грамотно, без последствий для брака:

— Вот тебе жена говорит, что ей в пальто холодно и надо купить шубу. И ты в этот момент должен очень грамотно отказать. Сказать, что сейчас тех, кто ходит в шубах, могут облить кислотой — я беспокоюсь за твое здоровье. А не сказать, что нет денег и ты не готов ей купить. Ты должен сказать: «Слушай, это очень опасно для тебя». Если Антон Германович [Силуанов] так сказал, значит денег у нас пока нет. Он нормально сказал, не обидел нас. Когда деньги появятся, все это появится, — предположил президент Татарстана.

Ведущий «Шаян ТВ» Эльдар спросил на татарском языке, какое из блюд, которые готовит мама, Рустам Минниханов считает самым вкусным.

— Самые любимые — все блюда, которые ел в детстве. Было вкусно все, что готовила мама, будь то суп, балеш или жареная картошка. А еще мама пекла хлеб. Когда вырастешь, ты тоже вспомнишь, как готовила мама. Никто не умеет готовить, как мама, — ответил президент.

Прокомментировал Минниханов свое предложение об отмене 50% скидки на штрафы за нарушение ПДД



«Я два раза попадал в аварии, один раз два человека погибли»

Прокомментировал Минниханов свое предложение об отмене скидки в 50% на штрафы за нарушение ПДД. По его словам, СМИ сместили акцент на недополученные бюджетом деньги, а он говорил прежде всего о безопасности.

— Вопрос не в 3 миллиардах. Кто-нибудь был в авариях? Я два раза попадал в аварии, один раз два человека погибли, другой раз еле-еле свернул на обочину, обошлось без серьезных последствий. Мы в авариях теряем людей. Неужели вы думаете, что у меня корысть была? Мы должны понимать, что любое транспортное средство — это повышенная опасность. Я мастер спорта, знаю, как ведет себя автомобиль, — отреагировал президент. По его словам, другого пути уменьшить число ДТП нет — только дисциплина и скоростной режим.

Минниханова спросили, как он оценивает работу Министерства молодежи РТ и оправдало ли оно его ожидания?

— Подождите, они еще создаются только, как они оправдали? Что можно сделать за это время? Людей набрать? Их надо обучить, их надо сплотить. Вы думаете, я всех хвалю? Это моя работа! — ответил президент.

По его мнению, Дамир Фаттахов, хоть и не профессионал в молодежной политике, но опытный руководитель и прошел хороший путь.

— Я считаю, что у него есть основа. Когда меня в 1998 году Шаймиев министром поставил и мне сказал, что надо идти в Госсовет с докладом, я чуть не умер. И что ты хочешь от Фаттахова? Дайте ему времени немножко оклематься. Каждый из нас с чего-то начинает, где-то ошибается. Никакой особой критики не было. Было воспитание. В химических процессах это называется катализатором, чтобы они шли быстрее, — заступился за Фаттахова Минниханов.

Он отметил, что СМИ могут написать, что Министерство молодежи — перспективное, и сложившейся команде правительство доверяет.

Напоследок президент попросил журналистов быть более позитивными



«Критика должна быть. Но без этого, без второго дна»



У Минниханова спросили, будет ли он баллотироваться в 2020 году?

— Выборы объявите сначала, потом мы с вами поговорим, — ответил он. Затем на татарском добавил, что «все в руках Аллаха». — Никогда нельзя торопиться. Будут выборы в 2019 году. Я вам напрямую сказал, что пока не планирую идти на выборы. Это тоже в руках Аллаха.

Отвечая на вопрос о причинах создания «Фонда стратегического диалога и партнерства с исламским миром», Минниханов рассказал, что его организовали для того, чтобы платить зарплаты сотрудникам:

— Этих людей надо как-то содержать. Должен быть фонд. Он есть, и СИНХ является спонсором. Мы из бюджета денег не тратим. Поэтому здесь никакого криминала нет. Структура, которая была, — частная. Мы хотим, чтобы все было прозрачно. Фонд должен быть прозрачным.

По его словам, подбор дипломатов курирует МИД.

Комментируя вопрос о неудовлетворительных результатах ФК «Рубин», президент призвал любить свой клуб вне зависимости от показателей:

— На последнем месте — это наш клуб. На первом — тоже наш. Так не бывает: он плохой — это ТАИФа, он хороший — наш. Он наш! Он твой, он мой. Если ты считаешь, что ТАИФ плохой — возьми и проспонсируй, — обратился к журналисту, задавшему вопрос, Минниханов.

Другого журналиста он поругал за то, что тот не знает татарского на элементарном уровне. Молодой корреспондент не смог ответить на вопрос «как тебя зовут», заданный на татарском.

— Тебя спросил «исенме ничек?», ты даже этого не понял. Неужели тебе это сложно выучить? Ты же журналист, обиходные слова должен выучить, — сделал замечание президент и напоследок попросил журналистов быть более позитивными: — Надо больше позитива. Критика должна быть. Но без этого, без второго дна. Не надо этого.