Минниханов о министре финансов и ВСМ: Силуанов нас не обидел

Сегодня на пресс-конференции президент Татарстана Рустам Минниханов прокомментировал слова министра финансов РФ Антона Силуанова о нецелесообразности строительства ВСМ Москва — Казань.

Глава республики начал издалека: он сравнил ситуацию, когда регион просит финансирования проекта с женой, которая просит купить ей новую шубу.

«И ты в этот момент должен грамотно отказать. […] Поэтому Антон Германович [Силуанов] так сказал, значит пока у нас денег нет. Он нас не обидел», — сказал Минниханов.

Напомним, что сегодня Силуанов назвал проект высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва — Казань экономически нецелесообразным.

«Даже если это будет Казань — никакой экономики абсолютно нет. Такие проекты высокоскоростных магистралей делают там, где большое скопление народа, где люди будут перемещаться», — заявил министр финансов.