«Вот эти «местные царьки», сидящие на своих местах, уже совсем границы потеряли»

От борделя до «срача». Самые яркие и эмоциональные высказывания главы Удмуртии Александра Бречалова в 2018 году — в обзоре «Реального времени»

Глава Удмуртии Александр Бречалов любит порой эмоционально высказаться об острой проблеме или нерасторопных чиновниках. В этом году он ставил «неуд» главе Ижевска, призывал чиновников поднять «пятую точку» и не заниматься «мазохизмом», емким словом описал ситуацию в Ленинском районе, сравнивал стройку с борделем и, конечно, признавался в любви республике. Самые яркие цитаты Бречалова в 2018 году — в обзоре «Реального времени».

«Ребят, сами поднимите пятую точку»

Часто яркие высказывания руководителя республики связаны с его оценкой деятельности чиновников. Собственно, еще в апреле этого года Бречалов заявил о необходимости сокращения численности госаппарата. Объяснил он это просто:

«Наша экономика не способна прокормить такое количество чиновников», — говорил он на пресс-конференции в апреле после своего отчета по итогам работы правительства в 2017 году.

Тогда же было заявлено о масштабном сокращении заместителей министров.

«С некоторыми — я не буду называть министерства… Но я вообще не понимаю, зачем их пригласили на государеву службу, как они занимают позицию заместителя, а человек ничего не знает. Любой вопрос по его направлению задаю, а он должен позвонить начальнику управления, чтобы уточнить, начальник управления звонит начальнику отдела, тот звонит начальнику сектора», — комментировал тогда глава региона.

Тогда казалось, что Бречалов изливает журналистам душу, поражаясь безынициативности и медлительности чиновников.

«Единственное, что еще в процессе очень ярко выразилось, — это нежелание многих людей менять что-то. Мы столько времени потратили на преодоление вот этой инертности. Половину того, что мы хотели сделать в этом году, мы не успели. <…> Потому что одним поручили — завалили, другим поручили. Нам сказали, на разработку проекта нужно 3 месяца. Китайцы за 2 месяца строят 20 этажей, а мы, извините, рожаем проекты. Дальше так не пойдет», — заявил глава республики.

В конце года ряд членов правительства республики получили выговоры и замечания за забывчивость при заполнении декларации о доходах и имуществе за 2017 год. Фото udmurt.ru



Не раз Бречалов говорил, что его раздражает позиция «мы умные, но бедные и несчастные». Эту фигуру речи он употребляет довольно часто как для аудитории внутри региона, так и за его пределами. Вновь ее он использовал, комментируя итоги встречи с общественниками республики, которым в этом году удалось получить рекордный объем грантовой поддержки.

«Меня год назад все убеждали и главы районов: «Дайте бюджет, и будет счастье вам». Ребят, сами поднимите пятую точку, мы вам даем инструментарий. Некоторые поднялись в полный рост, посмотрели вот этих активистов, которых мы сегодня видели, а мы им помогли выйти, в том числе на федеральный уровень. О как! И гражданская инициатива, и местное самоуправление, и республика, и федерация сработали одной командой и получилось. Вот эта песня бесконечная: «Мы умные, но бедные и несчастные, дайте нам из бюджета», — она уже все тише и тише слышится», — воодушевленно сказал глава Удмуртии.

В конце года ряд членов правительства республики получили выговоры и замечания за забывчивость при заполнении декларации о доходах и имуществе за 2017 год. Все они — новые лица в кабинете министров.

«Выговор и замечание — это не форма речи, это первое и последнее предупреждение, чтобы было понимание, что это не некий тут перформанс: видите, он своих как бы… Нет, отношение такое будет ко всем», — подчеркнул руководитель республики.

«Как мазохисты, честно. Сделайте мне больно, называется»

Несмотря на то, что реализацией федеральных программ по обновлению парков, общественных пространств и ремонту дворов занимались уже второй год, возникали проблемы со своевременностью проведения работ. Поздно объявлялись торги, задержки были у подрядчиков, а лето быстро закончилось.

«Как мазохисты, честно. Сделайте мне больно, называется. Мы не можем без подвига, чтобы потом сидеть и думать: хоть бы снег не пошел, хоть бы морозы раньше не пришли», — посетовал Бречалов и потребовал от глав муниципалитетов брать ситуацию под личный контроль, а не надеяться на заместителей.

Про «режим подвига», от которого нужно уходить, глава Удмуртии позднее говорил и на совещании с участием замминистра строительства и ЖКХ РФ Андрея Чибиса.

Персональная критика в этом году доставалась, пожалуй, только Юрию Тюрину. Фото udmurt.ru



«Не могу сказать, что у нас получалось с Юрием Александровичем»

Чаще всего образная критика касалась неопределенного круга лиц, персональная критика в этом году доставалась, пожалуй, только Юрию Тюрину, который в мае покинул пост главы Ижевска. Собственно, публичные высказывания главы региона, как считают, и сподвигли Тюрина уйти в отставку.

Началось в первую рабочую неделю 2018 года, когда Бречалов поставил «неуд» администрации Ижевска за плохую организацию уборки снега в праздничные дни.

«Все лето с коллегами обсуждали уборку снега, выделили необходимый объем средств. Претензия горожан [о том, что Центральная площадь города не убрана] абсолютно справедлива – это безобразие. 31-го и 1-го площадь была в таком состоянии. < … > Изначально могу сказать, что мы тут не доработали. Нужно работу провести, ситуацию скорректировать, зима еще долго будет. < … > Давайте этот сезон еще додумаем, и на будущее есть еще предложения. < … > За организацию в этом вопросе нам и вам «неуд»», — сказал Бречалов, обращаясь к руководству города, и за этим последовала целая серия.

«Решили инновационным путем пойти — не чистить, а залить гадостью… К сожалению, подрядчиков приходится пинать вручную».



«У нас, что, выборы прошли и снег можно не убирать?» — продолжил Бречалов тему в начале апреля.

Когда снег растаял, вопросы у главы региона возникли к ямочному ремонту в Ижевске.

Бречалов поставил «неуд» администрации Ижевска за плохую организацию уборки снега в праздничные дни. Фото udmurt.ru



«Вот сейчас будет сюрприз для Юрия Александровича (Тюрина, — прим. ред.) и для дорожных служб. Я сейчас набрал уже два десятка фотографий, как мы ямы заделываем, в итоге, я думаю, что и без уголовных дел не обойдемся <…> Ну просто безобразие — взяли блямбу такую ляпнули, а через два месяца она отвалится», — сказал Бречалов на встрече с общественниками.

«Не могу сказать, что у нас получалось с Юрием Александровичем (Тюриным, — прим. ред.), но в целом по большей части получалось, — поделился в конце апреля с журналистами особенностями взаимоотношений с градоначальником глава Удмуртии. — Городом управлять очень сложно. <…> Мы вместе справлялись, главное, чтобы не было противодействия, вместе дальше работали. Но здесь произошли некоторые события. Во-первых, экстренный ремонт дорог — чушь и глупость полная. Видим, как ремонтируются после весны дороги. Почему один и тот же участок дорог ремонтируется каждый год по шесть-семь лет. Мы понимаем, конечно, с Ярославом Владимировичем (Семеновым, председателем правительства УР, — прим. ред.), готовим материалы».

А затем добавил, что «претензий становится сейчас объективно больше» к главе Ижевска.

Через несколько дней Бречалов уже сетовал: «Включайтесь и спросите градоначальника, чем он думал», — вновь имея в виду Тюрина, который на том совещании не присутствовал. На этот раз вопрос касался предоставления льгот по плате за детский сад для многодетных семей, которые якобы забыли заложить в бюджете Ижевска. Об этом Бречалову рассказали в соцсетях. Позже выяснилось, что на самом деле деньги заложены, а волнения родители подняли, не разобравшись в особенностях муниципального нормотворчества.

В любом случае пять дней спустя Тюрин подал в отставку.

Продвигаемого Бречаловым на этот пост предпринимателя Константина Сунцова депутаты Гордумы Ижевска новым главой города не сделали. Фото vk.com

«Это показывает уровень политической зрелости»

С выборами нового градоначальника в Ижевске возникли сложности. Продвигаемого Бречаловым на этот пост предпринимателя Константина Сунцова депутаты гордумы Ижевска новым главой города не сделали. Ему не хватило голосов, притом что шесть бюллетеней для голосования были испорчены. Это было воспринято как демарш против давления со стороны властей республики на депутатов.

«Печально. К сожалению, это показывает тот уровень политической зрелости некоторых депутатов городской думы Ижевска. Для кого-то игра в политику, свое самоутверждение оказалось выше, чем город Ижевск, горожане, республика», — прокомментировал неутешительные итоги первого голосования Бречалов.

«Вы посмотрите, какой там срач»

Серия отповедей досталась от Бречалова главе администрации Ленинского района Ижевска Александру Ожмегову. Просто глава региона решил заглянуть самый неблагоустроенный район города.

«Вы посмотрите, какой там срач, я другого слова не подберу! Там мусор под ногами валяется, и это что? Это про организацию, про отношение к людям, неважно где. У нас в деревнях и селах, в районных центрах чище намного, чем порой в некоторых районах Ижевска», — сказал Бречалов журналистам, а позднее поднял тему уже на аппаратном совещании, вновь имея в виду руководство Ленинского района: «В городе надо наводить порядок. Вот эти «местные царьки», сидящие на своих местах, уже совсем границы потеряли».

Впоследствии глава района подал в отставку, правда, в связи с выходом на пенсию.

«У нас амбиции, чтобы Удмуртия стала туристической Меккой страны. Для этого у нас возможности есть», — на презентации событийного календаря Удмуртии 2019 года. Фото udmurt.ru

«Стройка — это такой бордель» и другие темы

«Стройка — это такой бордель. Это уму непостижимо. <…> И это не по объекту, это система», — на аппаратном совещании, где обсуждалась тема обманутых дольщиков.

«У нас амбиции, чтобы Удмуртия стала туристической Меккой страны. Для этого у нас возможности есть», — на презентации событийного календаря Удмуртии 2019 года.

«Все, что сейчас происходит в спорте, больше связано с политикой, чем со спортом», — об обвинениях российских спортсменов, в том числе из Удмуртии, в применении допинга.

«Очевидно, приватизация «Удмуртавтотранса» была нелепой и настолько «кривой», что у меня даже слов нет. «Закачать» туда полмиллиарда государственных денег, а потом за 180 миллионов рублей продать — это высший пилотаж», — о проведенной несколько лет назад приватизации крупнейшего автобусного перевозчика в Удмуртии, который теперь отказывается от невыгодных, но социально значимых маршрутов.

«Мы изначально определились, я заставил всех глав муниципальных районов и городских округов, всех министров вести социальные сети обязательно. Человек оттуда черпает информацию», — при этом Бречалов признался, что свои страницы в соцсетях ведет не сам, но контролирует их контент.

Бречалов признался, что свои страницы в соцсетях ведет не сам, но контролирует их контент. Фото vk.com



«Я очень хочу до конца срока работать в республике»

Еще на апрельской пресс-конференции Бречалова спросили, надолго ли он в Удмуртии. С тех подобные вопросы ему не задавали, так что неизвестно, придерживается ли он той же позиции, но тогда он ответил следующее:

«Я очень хочу до конца срока работать в республике. Это искреннее желание. Вызов оказался намного интереснее, сложнее, но интереснее. Я абсолютно честно говорю, я влюблен в республику. С удовольствием еду в районы. В целом понимаю, откуда вопрос. Обычная история: всех (принято) куда-то «отправлять», применительно к главам — обсуждать тему «отставки — не отставки», перехода на новую должность. Но у меня никаких других планов на ближайшие четыре года нет. Мне очень хочется, повторюсь, работать в республике», — сказал Александр Бречалов.