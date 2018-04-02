Бречалов раскритиковал власти Ижевска за плохую уборку снега

Сегодня на аппаратном совещании глава Удмуртии Александр Бречалов раскритиковал власти Ижевска. По его мнению, городская администрация недобросовестно подошла к уборке и вывозу снега.

«У нас, что, выборы прошли и снег можно не убирать? По центральным улицам сваливают к обочинам и не вывозят», — приводит слова губернатора агентство «Удмуртия».

Бречалов напомнил, что летом 2017 года были выработаны более высокие тарифы для коммунальщиков, чтобы обеспечить качественную уборку снега.

«Значит, не хотят. Или хотят тариф получать, а делать, как прежде. Так не получится», — заверил глава региона.

Напомним, что в середине марта заместителя мэра Саратова оштрафовали за некачественную уборку снега. Суд обязал его выплатить 20 тыс. рублей.