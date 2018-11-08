Александр Бречалов: «Вы посмотрите, какой там ср… ч, я другого слова не подберу!»

Так глава Удмуртии охарактеризовал состояние одного из районов Ижевска

Глава Удмуртии Александр Бречалов озаботился внешним обликом столицы региона. Через два года республика будет праздновать 100-летие государственности, при этом сейчас в Ижевске состояние некоторых районов вызывает серьезные вопросы к руководству. Мусор, загаженный парк и неухоженные улицы глава региона охарактеризовал одним емким словом. Подробнее — в материале «Реального времени».

«Олег Николаевич Бекмеметьев, у нас с тобой очень много работы»

Удмуртия начинает подготовку к предстоящему празднованию 100-летия государственности, которое будет отмечаться 4 ноября 2020 года. Эта дата воспринимается, по словам главы Удмуртии Александра Бречалова, в том числе как повод подвести некий итог — чего же республика достигла за век. И одно дело говорить здесь о промышленности и культурных достижениях, другое — о комфорте проживания.

Во время общения с журналистами после заседания оргкомитета Александр Бречалов признал, что отток населения из республики продолжается, но одно из направлений, по которым власти могу поработать, чтобы этот поток снижался, — создание комфортных условий для проживания.

Однако, как оказалось, такие условия не созданы в полной мере даже в столице региона. В минувшие выходные Бречалов побывал в Ленинском районе города и пришел в ужас от состояния находящегося там парка.

«Ленинский район, улица Оружейника Драгунова, парк загажен, не убирается. Мусор, невероятно. Олег Николаевич Бекмеметьев (глава Ижевска, — прим. ред.), у нас с тобой очень много работы», — рассказал глава Удмуртии в «сторис» в «Инстаграме».

Он добавил, что упомянутый парк будет благоустроен в 2019 году по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды».

«У нас в деревнях и селах чище намного, чем порой в некоторых районах Ижевска»

И именно администрацию Ленинского района города Бречалов раскритиковал после заседания оргкомитета.



— Есть ситуации и процессы, которые зависят от нашей организации работы, я имею в виду правительство, город, муниципальные районы. Если в МО «Ромашкинское» в Алнашском районе глава хозяйства объединил вокруг себя жителей, и они сами вопросы решают, а мы их, естественно, поддерживаем, там есть результат. А у нас в Ленинском районе мы выделили деньги на уборку, вы знаете прекрасно. Полностью поддержали по тарифу на весь год — это и зимой уборка, и летом. Вы посмотрите, какой там срач, я другого слова не подберу! Там мусор под ногами валяется, и это что? Это про организацию, про отношение к людям, неважно где. У нас в деревнях и селах, в районных центрах чище намного, чем порой в некоторых районах Ижевска, — эмоционально высказался Бречалов.

Он отметил, что в течение 2019—2020 годов планируется провести большой ремонт «в периферии» и по максимуму навести порядок. Это касается фасадов зданий, облика улиц, общественного транспорта.

Ленинский район Ижевска — один из самых крупных по площади, при этом значительную часть его занимает частный сектор. Фото izvestiaur.ru



«У нас никоим образом не налажен сбор мусора в частном секторе»

Ленинский район Ижевска — один из самых крупных по площади, при этом значительную часть его занимает частный сектор, в том числе микрорайон «Татарбазар». При этом от центральной части города его отделяет обширная территория заводов и промзоны. Местные жители не первый год жалуются на отсутствие в районе благоустроенных парков и скверов. По сути, тот парк, о котором сказал Бречалов, это единственная общественная зона в Ленинском районе.

При этом о проблеме с мусором и неухоженности района говорят и депутаты Городской думы. Андрей Зюзин, избиравшийся по территориальной группе в Ленинском районе, отмечает, что территорию парка в Ленинском районе действительно нужно благоустраивать, за это активно голосовали и жители района, когда определялись общественные зоны для реализации проекта «Формирование комфортной городской среды». При этом следить за состоянием общественной зоны — это обязанность руководства района, подчеркнул депутат.

— Согласен с утверждением Александра Владимировича. Есть такие проблемы по элементарным вещам, вроде уличного мусора и бытового хлама, особенно в частном секторе. У нас никоим образом не налажен сбор мусора в частном секторе. Мы летом приглашали на заседание комиссии по местному самоуправлению руководство Ленинского района, указывали на проблему, предлагали сформировать органы территориального общественного самоуправления, чтобы они заключали договоры о вывозе мусора. Обратной реакции не было. Вероятно, они ждут, когда с 1 января 2019 года заработает регоператор по обращению с ТКО, — сказал Андрей Зюзин.

Проблема с вывозом мусора из частного сектора обострилась летом 2017 года, когда компания-подрядчик отказалась выполнять работы, так как местные жители отказывались заключать договоры и платить за услугу. В течение месяца мусор не вывозился, и в районе появилось несколько стихийных свалок. С августа 2017 года свою работу подрядчик возобновил, мусор принимали в мешках в грузовик, который следовал по определенному маршруту по установленному графику. Согласно размещенному на официальном сайте города графику, это происходит всего два раза в месяц.

Проблема с вывозом мусора из частного сектора обострилась летом 2017 года, когда компания-подрядчик отказалась выполнять работы, так как местные жители отказывались заключать договоры и платить за услугу. Фото susanin.news



Тем не менее стихийные свалки возникают в частном секторе и Ленинского, и других районов города. Во время одного из рабочих совещаний в администрации города главы районных администраций сетовали, что проблему решить никак не удается, потому что люди по-прежнему выбрасывают мусор и хлам на улицу.

Связаться с главой Ленинского района Ижевска не удалось.

Недавно избранный глава Ижевска Олег Бекмеметьев, очевидно, сигнал от главы республики должен услышать. Известно, что 1 ноября он проводил рабочую встречу в администрации Устиновского района столицы. Подобные встречи он планировал организовать и в остальных четырех районах города. Вероятно, непростой она будет для главы Ленинского.