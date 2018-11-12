Глава Удмуртии: «Эти «местные царьки», сидящие на своих местах, уже совсем границы потеряли»

Глава Удмуртии Александр Бречалов обратился к главе Ижевска Олегу Бекмеметьеву с просьбой «посмотреть» по руководителю Ленинского района города, которого он ранее раскритиковал за беспорядок и мусор в парке. Об этом он сказал во время аппаратного совещания.

Бречалов отметил, что не видит «большого желания» к работе у главы администрации района. При этом после поста в соцсетях мусор в парке все же убрали, дорожки засыпали щебнем.

— Но в городе надо наводить порядок. Вот эти «местные царьки», сидящие на своих местах, уже совсем границы потеряли, — сказал глава республики.

Он добавил, что необходимые средства на уборку улиц были выделены.