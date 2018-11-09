Как Бречалов попросил помочь чиновников «быть ответственным и честными»

Глава Удмуртии Александр Бречалов рассказал о своих требованиях и просьбах к общественным институтам.

Общественная палата Удмуртии, ОНФ и другие общественные формирования должны помогать чиновникам быть ответственными и честными. Такое требование высказал накануне глава Удмуртии Александр Бречалов. Сейчас параллельно идет формирование новых составов палаты Удмуртии и Ижевска. Причем, если о деятельности республиканской палаты было слышно мало, то работа городской сопровождалась скандалами вокруг председателя. Чего ожидают от новых общественных палат — в материале «Реального времени».

Держат ритм...

В сентябре было объявлено о приеме предложений по составу общественных палат Удмуртии и Ижевска. Они должны быть сформированы до конца года. Известно, что по ижевской уже на ближайшей сессии Городской думы на следующей неделе утвердят первые 11 представителей.



На вопрос корреспондента «Реального времени» о том, как сделать Общественную палату Удмуртии более значимым и авторитетным органом для жителей республики, глава региона Александр Бречалов ответил, не выделяя ОП, а говоря в целом об общественниках.

— У меня просьба и требование к общественным организациям, будь то Общественная палата или Общероссийский народный фронт или просто активист, — помогать. Мы для себя определили: открытость, ответственность, честность. Понимаете, чиновников очень много, и зачастую какие-то обстоятельства мешают им быть открытыми, ответственными и честными.

В пример он привел уже озвученную им ранее историю с Ленинским районом Ижевска, добавив лишь, что о ситуации в этой части города он узнал от написавших ему в соцсетях людей. Вывод, мол, чиновники администрации района не продемонстрировали должную ответственность за состояние парка, заваленного мусором.

Общественная палата Удмуртии, ОНФ и другие общественные формирования должны помогать чиновникам быть ответственными и честными. Такое требование высказал Александр Бречалов



Другой пример — тоже написавшая ему в соцсетях девушка, лежавшая с высокой температурой во 2-й городской больнице и пожаловавшаяся на плохие условия в стационаре. По словам Бречалова, подобные истории не дают чиновникам расслабиться. Однако в обоих примерах отсутствовала собственно Общественная палата или какое-либо другое общественное формирование.

В действительности Общественная палата Удмуртии мало проявляла себя в решении острых проблем, поэтому вниманием СМИ она не пользовалась. При этом в последние годы в Удмуртии активизировалась работа ОНФ. В основном они занимаются вопросами качества ремонта дорог, доступности медицинской помощи, несанкционированных свалок, проблемой так называемого нового аварийного жилья, когда вновь построенные дома для переселенцев из бараков оказываются по качеству порой хуже, чем их прежние жилища.

Самому Бречалову эта тема должна быть крайне близка, так как до переезда в Удмуртию он имел самое непосредственное отношение и к Общественной палате РФ, и к ОНФ. Он был секретарем ОП РФ и остается сопредседателем Центрального штаба ОНФ. Комментируя далее, он отметил, что надеется, что ОП УР «поддержит тот ритм, который задала ОП РФ», и «интегрируется в работу достаточно плотно».

«Развитие некоммерческого сектора есть реальный способ экономического развития региона»

При этом в целом роль общественных институтов глава Удмуртии видит в реализации инициатив и проектов, направленных на улучшение жизни в регионе. С журналистами Бречалов пообщался после совещания с участием представителей некоммерческих организаций. Вместе с ним его посетила и приехавшая в Ижевск член Совета Федерации РФ от Удмуртии Любовь Глебова, которую ранее называли одной из возможных кандидатур на пост полпреда президента РФ в ПФО.

НКО Удмуртии крайне активны в участии в конкурсах на получение грантов. По итогам двух конкурсов от Фонда президентских грантов Удмуртия вошла в топ-10 регионов по распределению грантов по малым городам и селам. Всего общественники привлекли в этом году из ФПГ 78 млн рублей.

— Развитие некоммерческого сектора есть реальный способ экономического развития региона. За те изменения в цифрах, которые получила Удмуртия за эти 2 года, я испытываю чувство гордости. И по количеству участников, и по выигранным суммам. Это результат того, что на месте понимают, если не поддержать человека, если не дать ему выложиться, этого успеха в общем деле добиться невозможно, — отметила Любовь Глебова.

Развитие некоммерческого сектора есть реальный способ экономического развития региона, считает Любовь Глебова



«Ребят, сами поднимите пятую точку, мы вам даем инструментарий»

Очевидно, именно такие общественные организации, которые создают проекты, под которые можно получить конкретное финансирование из федерального бюджета при софинансировании из регионального, власти наиболее интересны.

— Меня год назад все убеждали и главы районов: «Дайте бюджет, и будет счастье вам». Ребят, сами поднимите пятую точку, мы вам даем инструментарий. Некоторые поднялись в полный рост, посмотрели вот этих активистов, которых мы сегодня видели, а мы им помогли выйти, в том числе на федеральный уровень. О как! И гражданская инициатива, и местное самоуправление, и республика, и федерация сработали одной командой и получилось. Вот эта песня бесконечная «Мы умные, но бедные и несчастные, дайте нам из бюджета» — она уже все тише и тише слышится, — отметил Бречалов.

Однако роль Общественной палаты республики и в этих примерах участия НКО в жизни республики осталась неясна.

«Главный фактор эффективности работы — зрелость гражданского общества»

Член Общественной палаты РФ от Общественной палаты УР Владимир Байметов отмечает, что от нового состава ОП УР стоит ждать изменений в подходе к работе. В отличие от предыдущих составов при формировании нового будут исходя из предложений общественных организаций. По его словам, раньше глава региона мог ввести в состав людей, которые практически не имели отношения к общественной деятельности.

— Сколько ни пытайся формировать механизмы для избрания в Общественную палату, главным фактором, определяющим эффективность ее работы, будет зрелость гражданского общества в конкретном регионе. При этом я считаю, что по ряду моментов этот состав ОП УР сработал эффективно. В частности мы вмешались, когда появилось решение о закрытии Камбарского колледжа, единственного средне-специального учебного заведения в этом городе. Вуз в итоге позицию по этому вопросу пересмотрел. Также мы привлекали внимание к безопасности детского отдыха, — рассказал Владимир Байметов.

Кроме того, уходящий состав ОП УР ежегодно представлял отчет о состоянии гражданского общества в Удмуртии, чего не делали предыдущие составы. При этом он признал, что возможно действительно ОП УР не смогла выстроить работу со СМИ, чтобы ее позиция могла быть донесена до общественности. С другой стороны, и СМИ не всегда проявляли интерес к деятельности этого консультативного органа.

Член Общественной палаты РФ от Общественной палаты УР Владимир Байметов отмечает, что от нового состава ОП УР стоит ждать изменений в подходе к работе. Фото facebook.com



В то же время он выразил надежду, что новый состав ОП УР сможет вплотную заняться общественной экспертизой законопроектов республики. Об этом раньше говорили много, но пока о конкретной работе ОП в этом направлении не сообщалось. Важна роль ОП УР и в проведении общественных слушаний и обсуждений.

Он также выразил надежду, что обновление состава Общественной палаты Ижевска позволит забыть о «катаклизмах», с которыми столкнулся предыдущий состав. Еще летом 2017 года ряд членов ОП Ижевска написали коллективное письмо с просьбой к тогдашнему председателю палаты Людмиле Гуляшиновой временно сложить свои полномочия. Мотивировали они это появившимися негативными публикациями, связанными с бизнесом Гуляшиновой. Ряд членов палаты опасались, что это повредит репутации общественного органа.

Гуляшинова временно отойти от управления ОП отказалась, собрания палаты стали нерегулярными, сопровождались скандалами. Заявление о выходе из ОП Гуляшинова написала лишь в начале 2018 года. Избрать нового председателя за оставшиеся полгода члены палаты так и не смогли. В октябре стало известно о задержании Гуляшиновой по подозрению в мошенничестве, связанном с ее бизнесом. Новому составу ижевской Общественной палаты собственно предстоит поработать над репутацией.

Многое, как отметил Байметов, будет зависеть от самих вновь избранных членов ОП УР и Ижевска, насколько они будут готовы к активной работе.