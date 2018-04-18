Глава Удмуртии пообещал мэру Ижевска сюрприз с уголовными делами

Глава Удмуртии Александр Бречалов пообещал сюрприз мэру Ижевска Юрию Тюрину. Он отметил, что по ситуации с ремонтом дорог в городе могут быть заведены уголовные дела.

«Вот сейчас будет сюрприз для Юрия Александровича и для дорожных служб. Я сейчас набрал уже два десятка фотографий, как мы ямы заделываем, в итоге, я думаю, что и без уголовных дел не обойдемся», — цитирует главу региона «Сусанин».

Бречалов подчеркнул, что работы проводятся дорожниками Ижевска некачественно.

«Ну просто безобразие — взяли блямбу такую ляпнули, а через два месяца она отвалится. Понимаете? А сколько она стоит?» — спросил губернатор.

Ранее власти Ижевска сообщили, что испытывают новую смесь для ямочного ремонта. По версии мэрии, она должна прослужить дольше при более низкой стоимости.