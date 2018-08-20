Глава Удмуртии назвал мазохизмом «подвиги» глав муниципалитетов из-за упущенных сроков по ремонтам дворов

Глава Удмуртии Александр Бречалов раскритиковал глав городов и районов, в которых только сейчас проводятся конкурсные процедуры по определению подрядчиков на работы по благоустройству дворовых территорий и общественных пространств.

На сегодняшнем аппаратном совещании Бречалов назвал мазохизмом вынужденное в результате задержек выполнение работ в кратчайшие сроки.

«Второй год реализовываем проект («Формирование комфортной городской среды», — прим. ред.) и наступаем на те же грабли. Там, где главы берут под личный контроль, уже ведутся работы с хорошим запасом по времени. Там, где делегировали заместителю, получаем, что называется, на ленточке. Как мазохисты, честно, сделайте мне больно, называется. Мы не можем без подвига, чтобы потом сидеть и думать: хоть бы снег не пошел, хоть бы морозы раньше не пришли», — сказал Бречалов, обращаясь к главам муниципальных образований посредством видеоконференцсвязи.

Он отметил, что понимание по предстоящим в следующем году работам по благоустройству дворов и парков должно быть уже в октябре и окончательно быть утверждено в декабре, чтобы все конкурсные процедуры провести как можно раньше и успеть провести ремонты до наступления неблагоприятных погодных условий. При этом главы городов и районов должны в постоянном режиме отслеживать ход работ.

Как сообщил министр строительства, ЖКХ и энергетики Удмуртии Иван Ястреб, на сегодняшний день только в 103 из 150 дворов работы ведутся, в 10 уже завершены, по 11 дворам еще идут конкурсные процедуры.

Кроме того, благоустройство проводится сейчас в шести общественных пространствах из 77 определенных, еще по шести готовятся к старту работ. При этом конкурсная документация по одному объекту проходит дополнительную проверку.

Александр Бречалов при этом добавил, что в дальнейшем будет отмечено, какие муниципалитеты хорошо справились с реализацией проекта, а какие плохо. Это может сказаться на объемах финансирования в следующем году.