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Александр Бречалов заявил, что Удмуртия должна стать туристической Меккой России

10:10, 17.12.2018
Александр Бречалов заявил, что Удмуртия должна стать туристической Меккой России
Фото: udmurt.ru

Глава Удмуртии Александр Бречалов заявил, что республика должна стать туристической Меккой России. Об этом он сообщил на презентации событийного календаря республики на 2019 год.

По его словам, в настоящее время в Удмуртии зафиксирован существенный рост в туристическом потоке вследствие прихода в регион авиакомпании «Аэрофлот» и запуска новых современных поездов РЖД.

«У нас амбиции, чтобы Удмуртия стала туристической Меккой страны. Для этого у нас возможности есть», — цитирует Бречалова пресс-служба правительства УР.

Напомним, ранее сообщалось, что власти Удмуртии и Ростуризм будут совместно развивать в регионе промышленный туризм.

ОбществоВласть Удмуртия
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