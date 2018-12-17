Александр Бречалов заявил, что Удмуртия должна стать туристической Меккой России

Глава Удмуртии Александр Бречалов заявил, что республика должна стать туристической Меккой России. Об этом он сообщил на презентации событийного календаря республики на 2019 год.

По его словам, в настоящее время в Удмуртии зафиксирован существенный рост в туристическом потоке вследствие прихода в регион авиакомпании «Аэрофлот» и запуска новых современных поездов РЖД.

«У нас амбиции, чтобы Удмуртия стала туристической Меккой страны. Для этого у нас возможности есть», — цитирует Бречалова пресс-служба правительства УР.

Напомним, ранее сообщалось, что власти Удмуртии и Ростуризм будут совместно развивать в регионе промышленный туризм.