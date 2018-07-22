Башкирская неделя: уход конкурента Хамитова, лидеры по банкротам и Земфира против Монеточки

Главные события недели в Башкортостане: Хамитов тайно поддержал пенсионную реформу, в Уфе предложили установить памятник Сталину и подготовка к выборам в Госсобрание

В республике на минувшей неделе активно обсуждали имена депутатов, проголосовавших за повышение пенсионного возраста. Важными темами также стали вопросы о выборах в Госсобрание и выборах главы РБ. Уфимский политолог Евгений Михайличенко предположил, что слухи об отставке Хамитова распространяет БСК. А вот слухи об отставке замминистра строительства РФ Хамита Мавлиярова интерпретируются как сход с дистанции одного из претендентов на пост главы РБ. Также не прошла мимо общественности Башкирии новость о нелюбви Земфиры к Гречке и Монеточке. Подробности в отдельном обзоре «Реального времени».

Шайхутдинов против пенсионной реформы, Хамитов — за

Главной новостью недели в России безусловно стало повышение пенсионного возраста. Госдума приняла в первом чтении законопроект реформы. За проголосовали все присутствовавшие депутаты «Единой России», кроме Натальи Поклонской.

Таким образом, поддержали повышение пенсионного возраста и 11 депутатов из Башкирии. Среди них: Зариф Байгускаров, Рима Баталова, Ильдар Бикбаев, Михаил Бугера, Фарит Ганиев, Алексей Изотов, Рамзил Ишсарин, Павел Качкаев, Рафаэль Марданшин, Зугура Рахматуллина, Инга Юмашева.

Против выступили четверо представителей РБ: Александр Ющенко (КПРФ), Иван Сухарев (ЛДПР), Гаджимурад Омаров («Справедливая Россия»), Рифат Шайхутдинов (основатель «Гражданской платформы»). Последний, к слову, был против закона о добровольных языках.

Также журналисты BBC объявили, что ряд губернаторов тайно поддержал реформу. Большинство руководителей регионов прислали в Госдуму отзывы на законопроект по повышению пенсионного возраста. Все они положительные. Однако ряд глав субъектов федерации не стали публично высказываться в поддержку непопулярного решения. Среди них оказался и глава Башкирии Рустэм Хамитов.

Поддержали повышение пенсионного возраста и 11 депутатов из Башкирии. Фото Максима Платонова

Лавинообразный рост личных банкротств в Башкирии

Башкортостан стал одним из лидеров среди регионов России по темпам роста личных банкротств. Как подсчитала аналитическая служба «Реального времени», за три года число банкротств в республике выросло в 130 раз.

В 2015 году в Башкирии несостоятельными были признаны 10 физлиц. Уже в 2017 году их число возросло до 1,3 тысячи человек.

Республика также занимает 12-е место в рейтинге по доле банкротов в общем числе жителей. В Башкирии на каждые 100 тысяч человек приходится 54 банкрота.

Число банкротов юрлиц за три года в Башкирии выросло на 30%. В 2017 году аналитики насчитали 341 несостоятельную организацию.

Плюс к этому Башкирия стала лидером по объемам арестованного у предпринимателей имущества. Республиканское управление ФССП отчиталось, что за год у бизнеса арестовано имущество на 6,6 млрд рублей.

Слухи об отставке Хамитова распространяет БСК — Михайличенко

Уфимский политолог Евгений Михайличенко рассказал «Реальному времени» о своем видении политической жизни в Башкирии. Он предположил, что слухи о скорой отставке Хамитова распространяют эмиссары Башкирской содовой компании (БСК), с которой у главы РБ конфликт по поводу передачи на разработку гор-шиханов (Торатау, Юрактау).

Также к слухам могут быть причастны бывшие члены команды Хамитова, считает эксперт.

«По моей информации, Рустэм Хамитов в следующем году пойдет на выборы главы Башкирии», — заявил Михайличенко в интервью РВ.

Еще одним штрихом к предполагаемому участию Хамитова в выборах стала информация об отставке одного из его главных конкурентов — Хамита Мавлиярова. Замглавы Минстроя России на сегодня находится в отпуске. Однако по данным ряда СМИ чиновник уже не вернется на свою должность.

В 2004—2008 годах Мавлияров занимал должность председателя госкомитета РБ по строительству, архитектуре и транспорту. Потом он был назначен министром строительства Башкирии. После этого чиновник перешел в Минстрой РФ на должность замминистра. Он считается одним из самых влиятельных людей в Башкирии и даже считается кандидатом на пост главы РБ.



Большинство башкирских отделений политических партий уже обнародовали списки своих кандидатов в Госсобрание — Курултай РБ. Фото imc.obrazovaniestr.ru



Подготовка партий к выборам в Госсобрание

Большинство башкирских отделений политических партий уже обнародовали списки своих кандидатов в Госсобрание — Курултай РБ. «Единая Россия» в качестве «паровоза» определила главу региона Рустэма Хамитова. В первую тройку партийного списка также вошли чемпионка Паралимпийских игр, депутат Госсобрания Оксана Савченко и мэр Уфы Ирек Ялалов.

ЛДПР в Курултай потянет лидер партии Владимир Жириновский, а вот КПРФ ограничилась региональным руководителем партии Юниром Кутлугжиным. «Справедливая Россия» также на первое место списка вынесла главу реготделения Юрия Игнатьева.

В республиканский парламент также рассчитывают пройти представители «Зеленых», «Патриотов России» и «Яблока». Также в выборах будут участвовать «Гражданская платформа», «Защитники Отечества», «Союз труда», «Партия роста», «Партия дела» и «Партия ветеранов России».

Мнение Земфиры о Гречке и Монеточке

Одним из самых обсуждаемых скандалов федерального масштаба стало мнение Земфиры (Земфира Рамазанова) о Гречке (Анастасии Ивановой) и Монеточке (Елизавете Гырдымовой).

Певица, некогда взлетевшая из Уфы на вершину музыкального Олимпа, нелестно отозвалась об обеих молодых исполнительницах. Первую Земфира раскритиковала за плохие тексты, голос и внешность. Второй досталось только за голос.

Сам стиль сообщения Земфиры породил массу подражаний в интернете, вызвав своеобразный флешмоб «Выскажу мнение».

Многие предположили, что пост певицы вызвало высказывание Монеточки о том, что Гречка намного перспективнее артистки из Уфы.

Организация ЮНЕСКО приняла к рассмотрению все документы по заявке на особый статус геопарка «Янган-Тау». Фото yantau.ru



Геопарк «Янган-Тау», Сталин в Уфе и пикеты за обязательный башкирский

Организация ЮНЕСКО приняла к рассмотрению все документы по заявке на особый статус геопарка «Янган-Тау». Если комиссия примет положительное решение, то в Башкирии первым на территории бывшего СССР появится глобальный геопарк ЮНЕСКО.

КПРФ обратилась с просьбой к Хамитову. Коммунисты просят главу РБ согласовать установку памятника Сталину в Уфе. Им уже отказали в администрации города, и теперь реском обратился к «башлыку» с открытым письмом.

Тем временем «Башкорт» провел в Уфе серию пикетов против закона о добровольном изучении нацязыков. Активисты постояли с плакатами за обязательный башкирский язык в школах в различных точках столицы РБ.