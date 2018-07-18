Башкирия перед выборами: космонавт, ЛГБТ-активистка и «паровозы» Хамитов и Жириновский

Обзор политических сил в преддверии голосования в Госсобрание РБ

В сентябре жители Башкортостана выберут своих представителей в региональный парламент. Некоторые партии уже сформировали списки претендентов на депутатский мандат, другие их только составляют. К слову, подали свои заявки и люди с темным прошлым. Пока процедура выдвижения кандидатов продолжается, уфимский политолог Дмитрий Казанцев подготовил для «Реального времени» краткий обзор уже обнародованных партийных списков и самовыдвиженцев, заявившихся в одномандатных округах, и оценил шансы отдельных политиков на прохождение в Госсобрание — Курултай РБ.

Как сказал знаменитый социолог Макс Вебер, «политика есть мощное медленное бурение твердых пластов, проводимое одновременно со страстью и холодным глазомером». С таким же уверенным подходом к выборной гонке сегодня приготовились многие партийные организации, желающие потеснить монополию «Единой России» в региональном парламенте Башкирии. Для этого партийцы включили в свои ряды федеральных лидеров общественного мнения, известных жителей региона и гражданских активистов.

Со своими кандидатами определились КПРФ, «Единая Россия», «Справедливая Россия», «Зеленые», «Патриоты России» и ЛДПР. Помимо них, претендовать на победу намерены и «малые партии» — «Яблоко», «Гражданская платформа», «Защитники Отечества», «Союз труда», «Партия роста», «Партия дела» и «Партия ветеранов России». Численность кандидатов от таких политических партий существенно меньшая, чем у партийных старожилов, но при этом они все-таки сумели заявить о себе, разнообразив местный политический ландшафт.

Любопытны факты судимости ряда кандидатов в депутаты, размещенные на сайте ЦИК республики. Например, у генерального директора одной из строительных компаний имелась судимость за злостное уклонение от уплаты средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей, у местного общественника — судимость за похищение человека.



Выборы депутатов заскобрания региона назначены на 9 сентября. Фото sobkor02.ru



Напомним, что выборы депутатов заскобрания региона назначены на 9 сентября 2018 года. Республиканский парламент Башкирии — Государственное Собрание — Курултай состоит из 110 депутатов, половина из которых избирается по одномандатным округам, остальные 55 — по единому избирательному округу.

1. «Единая Россия»: высокопоставленные чиновники и молодая спортсменка

Республиканский список возглавил глава Башкирии Рустэм Хамитов, ранее поддержавший партию власти в 2011 и 2016 годах на выборах в Госдуму и в 2013 году на выборах в Госсобрание. Первое лицо региона обладает более высоким положительным образом и уровнем общественной поддержки, нежели сами башкирские «единороссы», что может помочь «Единой России» повысить их мобилизационные возможности. Второй по списку стала молодая чемпионка Паралимпийских игр, депутат Госсобрания Оксана Савченко. Кандидатура известной спортсменки рассчитана на молодежную аудиторию, помимо этого, участие женщины-депутата подчеркивает и гендерное равенство лидеров партсписка. Пребывание в списке мэра Уфы Ирека Ялалова выгодно партии, так как он прежде всего представляет интересы четверти избирателей региона, проживающих в столице, демонстрируя единство муниципальных и республиканских властей.

Второй по списку стала молодая чемпионка Паралимпийских игр, депутат Госсобрания Оксана Савченко. Фото proufu.ru

Всего от партии власти заявилось свыше 220 представителей, из которых 55 по одномандатным округам, 55 — по партийным спискам, в каждом из которых по три кандидата.

2. КПРФ: местные функционеры и внутрипартийный оппозиционер

Коммунисты в тройке ограничились местными партийными функционерами. Руководитель рескома партии, депутат Госсобрания Юнир Кутлугужин, возглавивший список, с одной стороны обладает высокой медиаактивностью и богатым опытом партстроительства, но, с другой, одновременно у него сформировался антиобраз антагониста и радикала, сотрудничавшего с несистемной оппозицией и маргинальными структурами.

Следующим в списке идет еще один видный партийный деятель, предприниматель Ильгам Галин, претендующий на место секретаря КПРФ в Башкирии. Он опирается на поддержку ряда руководителей местных отделений партии. На этом фоне вице-спикер Госсобрания, юрист Вадим Старов выглядит менее заметной, но более презентабельной и равноудаленной от партийных интриг и скандалов политической фигурой.

Делегаты партконференции, состоявшейся 23 июня, практически единогласно одобрили список из 132 кандидатов, 53 из которых — одномандатники.

Юнир Кутлугужин обладает высокой медиактивностью и богатым опытом партстроительства. Фото rline.tv

3. «ЛДПР»: федералы и регионал

Тройку лидеров здесь, как и в КПРФ, возглавили партийные функционеры, но с преобладанием федеральных ЛОМов: два депутата Госдумы РФ и региональный координатор ЛДПР. Председатель либерал-демократов Владимир Жириновский ранее в 2013 году (выборы в Госсобрание) и 2016 году (выборы в горсовет Уфы) уже возглавлял партсписок регионального отделения, что позволило создать неплохой инфоповод вокруг местных партийцев. Участие достаточно известного в Башкирии депутата Госдумы Ивана Сухарева также добавляет ЛДПР политических очков и симпатий республиканских избирателей. В отличие от бывшего координатора партии в регионе Вячеслава Рябова, замыкающий основную тройку 25-летний новый лидер ЛДПР Башкирии Дмитрий Иванов пока остается малоизвестным политиком. При этом традиционно руководители региональных отделений ЛДПР входят в число лидеров партсписка.

Партия либерал-демократов в Башкирии выдвинула по единому избирательному округу 113 кандидатов, по одномандатным округам 55 человек.

4. «Справедливая Россия»: главный партиец, общественник и фитнес-инструктор

Достаточно разнообразным стал топ-3 республиканских эсеров. Председатель совета регионального отделения Юрий Игнатьев за несколько лет партийного руководства сумел улучшить работу городских и районных отделений «Справедливой России» и нарастить собственный политический вес. За ним идут председатель регионального отделения Всероссийского общества глухих Ольга Шевнина, с января 2018 года возглавившая одну из нескольких наиболее крупных общественных организаций инвалидов в Башкирии, и молодой предприниматель, занимающийся фитнес-индустрией Самат Назиров.

Юрий Игнатьев за несколько лет партийного руководства сумел улучшить работу городских и районных отделений «Справедливой России» и нарастить собственный политический вес. Фото bashkiria.spravedlivo.ru

Шевнина и Назаров могут положительно повлиять на политический имидж эсеров как партии, поддерживающей социально не защищенные категории граждан и молодежь.

Эсеры на своей партконференции выдвинули 172 кандидата, из них 55 по одномандатным округам.

5. «Патриоты России»: национальный лидер, производственник и бизнесмен

Первым в списке, как и на выборах в Госсобрание 2013 года, стал руководитель регионального отделения партии, председатель исполкома Конгресса татар Башкортостана, депутат Госсобрания Загир Хакимов. Партийный лидер является медийной фигурой и опытным политиком, опирающимся на поддержку республиканских властей и влиятельную Ассоциацию предпринимателей-мусульман РФ.

Вторым идет бывший следователь СКР России, подполковник юстиции, а ныне глава службы безопасности двух научно-производственных фирм Артем Козлов. Учитывая, что половину центрального политсовета составляют отставные военные, пребывание в тройке ветерана-правоохранителя является неким партийным трендом. Третьим стал бывший директор Фонда жилищного строительства Башкирии, депутат Госсобрания от «Единой России», в настоящее время работающий директором в группе «Третий трест», Вячеслав Якин. Его вхождение в список выгодно для общего позиционирования «Патриотов России» как равных партии власти по уровню консолидации региональных элит.

Загир Хакимов является медийной фигурой и опытным политиком, опирающимся на поддержку республиканских властей и влиятельную Ассоциацию предпринимателей-мусульман РФ. Фото bashinform.ru

«Патриоты России» в Башкирии выдвинули 235 человек — 180 кандидатов по партийному списку и 55 одномандатников. По общему числу своего актива, выставленного на выборах, они сумели незначительно обогнать «единороссов».

6. «Зеленые»: женщина-депутат, герой России и врач-предприниматель

Первым номером в региональном списке стала руководитель местного отделения «Зеленых», депутат Госсобрания Руфина Шагапова. Фактически партия в Башкирии ассоциируется с фамилией женщины-парламентария, продвигающей законопроекты в сфере экологии. Помимо этого, Шагапова входит в федеральное руководство экологической партии в статусе заместителя председателя.

Вторым идет российский космонавт и герой России Сергей Ревин, последние полгода активно посещающий муниципалитеты Башкирии. Учитывая низкую узнаваемость местных кандидатов от «Зеленых», привлечение федерального ЛОМа с имиджем «сильной личности» жизненно необходимо башкирским партийцам для улучшения их электоральных результатов.

Участие уфимского бизнесмена, заслуженного врача РФ Разифа Рапиева в составе списка показывает, что, кроме общественников, в партии есть и представители отрасли, тем более с типажом «успешного предпринимателя».

«Зеленые» выдвинули 113 человек по партийному списку и 22 — по одномандатным округам.

Партия зеленых в Башкирии ассоциируется с фамилией женщины-парламентария, продвигающей законопроекты в сфере экологии. Фото ria-bashkiria.com

7. «Яблоко»: пенсионеры и гражданский активист

Находившееся долгое время во внутрипартийном кризисе местное отделение партии «Яблоко» постепенно восстанавливает силы, набирая актив из гражданских активистов. Лидером списка стал беспартийный депутат Кушнаренковского райсовета, учитель сельской школы Камиль Ахметзянов. Вторым по списку выдвинут активист партии Рамиль Коновалов, третьим кандидатом стала представитель незарегистрированного Татарского общественного центра Лилия Хусаинова. Из названной тройки на местном уровне некоторую узнаваемость имеет только Ахметзянов, но в отсутствие внятного видения общереспубликанской повестки все персоналии малоинтересны избирателям республики.

Региональное отделение планирует выдвинуть по одномандатным округам четверых, по партийному списку — 70 человек.

Сами с усами

Помимо лидеров партийных списков, в числе самовыдвиженцев также есть достаточно известные политики как от партии власти, так и оппозиционных структур. Тем более что по результатам прошлых выборов в Госсобрание пятого созыва наибольшее количество победивших кандидатов от «малых» партий и оппозиции были представлены в одномандатных округах.

Владимир Нагорный — экс-руководитель республиканской администрации, идущий на выборы под эгидой «Патриотов России». Выдвижение бывшего руководителя башкирского Белого дома гарантированно позволит патриотам нарастить число депутатских кресел в новом созыве Госсобрания.

Сергей Лобастов — директор по связям с общественностью АО «Башкирская содовая компания», депутат Госсобрания (фракция «Единой России»). Учитывая, что кандидат представляет одну из крупнейших сырьевых кампаний и, соответственно, обладает значительными людскими и финансовыми ресурсами, его прохождение в новый созыв регионального парламента более чем вероятно.

Ильдар Резяпов — председатель партии ветеранов России, выходец из Стерлитамака, известен как сторонник промышленной разработки башкирских шиханов. Возможно, опирается на поддержку БСК, но шансов на прохождение после непопулярных заявлений практически не имеет.

Ильдар Исянгулов — ведущий телепрограммы «Дознание», действующий депутат Госсобрания, постоянно выдвигающийся от различных «малых» партий. Опытный политик и медийная персона. В 2013 году избрался в Госсобрание от партии социальной справедливости (сейчас ее уже нет), в 2016 году пытался победить на выборах в Госдуму от партии «Яблоко». На выборах 2018 года в Госсобрание шестого созыва представляет интересы «Партии дела», имеет неплохие шансы на прохождение в парламент Башкирии.

Вице-премьер правительства Башкирии Николай Хорошилов и министр ЖКХ региона Сергей Афонин, победившие в региональных праймериз «Единой России», имеют высокие шансы прохождения в Госсобрание, подчеркивая новый запрос на повышение профессионализма депутатского корпуса.

Амир Ишемгулов — председатель исполкома Всемирного курултая башкир, депутат Госсобрания (фракция «Единой России»). Возглавляет крупнейшую национальную организацию, благодаря чему входит в региональные элиты и имеет высокие шансы снова получить депутатский мандат.

Олег Галин — заместитель председателя Общественной палаты Башкирии. Участник региональных праймериз «Единой России». Ведет активную общественную деятельность, также возглавляет Общественную наблюдательную комиссию республики. Имеет высокие шансы получить депутатский мандат.

Шамиль Шарипов — директор «Газпром трансгаз Уфа», депутат Госсобрания (фракция «Единой России»). Представляет крупнейшую топливно-энергетическую компанию страны, входит в региональные элиты. Имеет высокие шансы снова получить депутатский мандат.

Рушана Бабич — звезда театральной сферы, сопредседатель штаба и доверенное лицо Владимира Путина в Башкирии на президентских выборах 2018 года. Имеет высокие шансы получить депутатский мандат.

Зульфия Гайсина — юрист и координатор регионального отделения сетевого движения «Открытая Россия», финансируемого опальным олигархом Михаилом Ходорковским. Организатор серии протестных митингов обманутых дольщиков.

Дмитрий Чувилин — руководитель регионального отделения радикального политического движения «Левый фронт». Участник и организатор ряда митингов и пикетов КПРФ.

Виталий Буркин — экс-адвокат, общественный деятель, недавно вступивший в партию «Яблоко». Известен участием в громких уголовных делах и недавним конфликтом с Адвокатской палатой Башкирии после лишения адвокатского статуса.

Участие Кристины Абрамичевой способно положительно повлиять на уровень узнаваемости партии «Яблоко» в Башкирии. Фото Criticessa



Участие в выборах трех последних кандидатур носит, скорее, имиджевый характер.

Также не исключено, что кандидатом в депутаты Госсобрания может стать недавно вступившая в партию «Яблоко» руководитель башкирского отделения «Альянса гетеросексуалов и ЛГБТ за равноправие» Кристина Абрамичева. Ее участие способно положительно повлиять на уровень узнаваемости партии «Яблоко» в Башкирии, но, учитывая преобладание традиционалистских настроений в обществе, Абрамичева вряд ли может рассчитывать на поддержку местного электората.