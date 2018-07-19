Хамит Мавлияров уйдет из Минстроя РФ — СМИ

Замминистра строительства России Хамит Мавлияров может покинуть свой пост. Сейчас чиновник находится в отпуске.

Однако из отпуска он может уже не выйти, сообщает АН «Строительный бизнес» со ссылкой на источники.

Агентство отмечает, что до назначения в Минстрой РФ Мавлияров работал в корпорации «Олимпстрой». Там же работала и Ирина Лищенко, которая до недавнего времени занимала должность первого замруководителя Главгосэкспертизы России по ценообразованию. По информации издания, она также покинула свой пост.

Напомним, что в 2004—2008 годах Мавлияров занимал должность председателя госкомитета РБ по строительству, архитектуре и транспорту. После этого он был назначен министром строительства Башкирии.

Чиновник считается одним из самых влиятельных людей в Башкирии и даже считается кандидатом на пост главы РБ.