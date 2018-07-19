Хамитов и Кадыров скрытно поддержали пенсионную реформу — СМИ

Всего несколько российских губернаторов не поддержали новую пенсионную реформу, рассматриваемую сегодня в Госдуме. Среди тех, кто «по-тихому» одобрил повышение пенсионного возраста, можно назвать глав Чечни и Башкирии Рамзана Кадырова и Рустэма Хамитова.

Ряд губернаторов воздержался от публичных высказываний о новой реформе, пишет BBC. При этом они также прислали в Госдуму свои отзывы на законопроект.

Председатель думского комитета по соцполитике Ярослав Нилов говорил, что всего в Госдуму поступило 77 отзывов от губернаторов и среди них «ни одного отрицательного».

Кроме Кадырова и Хамитова издание отмечает петербургского губернатора Полтавченко, нового руководителя Самарской области Дмитрия Азарова и президента Татарстана Рустама Минниханова.

По информации BBC, свои отзывы не прислали: мэр Москвы Сергей Собянин, глава Хакасии Виктор Зимин, губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов, Владимирской области Светлана Орлова и Иркутской области Сергей Левченко. Также не стали высказываться по этому поводу врио губернатора Орловской области Андрей Клычков, а также губернаторы Омской и Смоленской областей Александр Бурков и Алексей Островский.

Напомним, что один из лидеров «Единой России» Сергей Железняк не пришел на сегодняшнее заседание Госдумы из-за рассмотрения законопроекта по пенсионной реформе. Он заявил, что не желает голосовать за повышение пенсионного возраста.

Сегодня депутаты приняли в первом чтении законопроект, повышающий пенсионный возраст для женщин и мужчин на 8 и 5 лет соответственно.