Приставы Башкирии стали лидерами по аресту имущества предпринимателей и запрету на выезд за рубеж

Приставы Башкирии стали лидерами по объемам арестованного у предпринимателей имущества. Также республиканское управление ФССП на первом месте по России по количеству запретов должникам выезда за границу.

Согласно отчету УФССП по Башкирии, за первую половину 2018 года приставы арестовали имущество 10,4 тысячи предпринимателей. В сумме оно оценивается в 6,6 млрд рублей, пишет «Медиакорсеть»

Всего в январе—июне на продажу выставлено имущество должников на сумму 1,2 млрд рублей.

Выезд за рубеж ограничен для 93 тысяч жителей Башкирии. Всего приставы за полгода оформляли подобные запреты для 164 тысяч граждан.

В Башкирии средняя сумма задолженности составила 48 тыс. рублей по ЖКХ, 169 тыс. рублей по кредитам и 101 тыс. по алиментам.

Ранее сообщалось, что в Татарстане приставы взыскали почти 750 млн рублей долгов по налогам.