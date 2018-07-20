В Башкирии геопарк «Янган-Тау» может получить статус ЮНЕСКО

Геопарк «Янган-Тау» может получить статус глобального геопарка ЮНЕСКО. В этом случае он станет первым подобным объектом на территории бывшего СССР.

«В прошлом году были отправлены документы, они приняты, теперь экспертная комиссия должна проверить, соответствует ли эта территория стандартам ЮНЕСКО», — приводит ТАСС слова международного эксперта Глобальной сети геопарков ЮНЕСКО, консультанта Международного центра оценки ресурсов грунтовых вод Сурена Гевиняна.

Он отметил, что этот опыт очень важен для России и для стран бывшего СССР.

Гевинян добавил, что присвоение геопарку подобного статуса даст Башкирии международное признание.

Ранее министр природопользования и экологии Башкирии Илдар Хадыев сообщал, что заявка о придании международного статуса ЮНЕСКО геопарку «Янган-Тау» в Башкирии будет рассмотрена в сентябре. В состав геопарка «Янган-Тау» входят девять особо охраняемых природных территорий, расположенных в пределах Салаватского района Башкирии.