Земфира осудила внешность и голос Гречки и Монеточки

Фото: ru.m.wikipedia.org / Hic et nunc

Певица Земфира высказалась в адрес молодых исполнительниц Гречки и Монеточки.

«Гречка — очень плохо. Ужасные голос и внешность. Воспринимать сложно — петь не умеет, тексты не убеждают, ну и очень некрасивая. Монеточка — отличные тексты! Нормально выглядит, в отличие от Гречки. Но голос — омерзительный. Вокальный тембр тот же инструмент. Если он приятен, можно петь всякую чушь — пример: Жанна Агузарова. Удачи обеим», — написала она.

Фанаты предположили, что страницу певицы взломали, однако позже было опубликовано еще одно сообщение. В нем она пояснила, что высказалась, потому что ей не понравился человек. Кроме того, в комментариях к посту она ответила, что переслушала произведения девушек еще раз, но мнения своего не изменила.

При этом ранее, в интервью «Вписке», Монеточка заявила, что считает Гречку «покруче» Земфиры.