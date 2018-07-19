«От сумы больше не зарекаются»: россияне чаще идут на банкротства, чтобы не платить по долгам

Татарстан по динамике банкротств «породнился» с неразвитой Еврейской АО и Камчаткой, но по личным банкротствам рекорды бьет Башкортостан

Чаще всего банкротятся небольшие компании. Самая «банкротная отрасль» — строительная. Татарстан находится на 4-м месте как по числу обанкротившихся в прошлом году компаний, так и по росту сообщений о банкротствах с 2016 года. Татарстан по «банкротной динамике» РТ уже «породнился» с неразвитой Еврейской АО и Камчаткой. Еще любопытнее оказалась ситуация с банкротами-физлицами, число которых за 2 года продолжает расти стремительными темпами: при этом 80% должников-банкротов в 2017 году ничего не заплатили своим кредиторам — последние взыскали лишь 2% долгов. В топ-5 регионов с самым лавинообразным ростом числа банкротов вошел Башкортостан. Потенциальных россиян-банкротов к 1 июля 2018 года уже более 700 тыс., а признаны таковыми пока 70 тыс. Аналитическая служба «Реального времени», проанализировав ситуацию с банкротствами в 2015—2017 годах, узнала, как «шумиха» о возможности «социального рестарта» заставила россиян-должников повалить в суды. И как башкиры на этом фоне опередили жителей Татарстана.

2018 год может стать рекордным по числу банкротств компаний с кризисного 2009 года

После кратковременного снижения числа банкротств компаний в 2016 году, в 2017 году их число вновь стало увеличиваться. В среднем по России были признаны банкротами 13 577 юридических лиц и крестьянско-фермерских хозяйств, после чего в отношении них открылось конкурсное производство. Это на 8% больше, чем в 2016 году, когда банкротами было признано 12 602 организации и КФХ (в 2015-м — 13 083). О том, что число банкротств опасно приблизилось к рекордному порогу 2009 года стало известно еще в конце прошлого года, когда об этом не рассказало только самое ленивое СМИ, правда забыв вспомнить, сколько все-таки решений о признании должников банкротами было принято в тот кризисный год. Оказалось, что число банкротств действительно приблизилось к отметке 8-летней давности. Тогда банкротами было признано 13 916 юрлиц, на 339 больше, чем в 2017 году. Таким образом, если в этом году динамика в 8% сохранится или увеличится, рекорд будет побит. Для достижения пороговой отметки достаточно роста банкротств всего на 2,5% по сравнению с уровнем 2017 года. И, судя по всему, побит он все-таки будет: согласно сведениям, раскрытым арбитражными управляющими в «Федресурсе». По информации, опубликованной в «Едином федеральном реестре сведений о банкротстве»11 июля, число российских компаний, признанных банкротами в первом полугодии 2018 года, уже выросло на 3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 6 626. При этом, «число введенных судами реабилитационных процедур (внешнее управление и финансовое оздоровление) демонстрирует противоположную динамику: оно снизилось на 16%», что свидетельствует о неэффективности процедур во время тяжелой экономической ситуации.

Эксперты объясняют рост банкротств юрлиц несколькими причинами. Во-первых, слабым потребительским спросом, что сильнее всего бьет по строительному рынку, где «число обанкротившихся компаний обновляет исторические максимумы» (20% банкротств 2017 года пришлось на строительные компании). Во-вторых, высокой ключевой ставкой ЦБ, которая недостаточно медленно снижается, нежеланием банков кредитовать небольшие компании (именно они банкротятся чаще всего) на фоне снижения спроса на их продукцию. И, наконец, тем, что у потенциальных банкротов, которые должны были обанкротиться еще в 2015 году, заканчивается «запас прочности».

Эксперты объясняют рост банкротств юрлиц несколькими причинами. Во-первых, слабым потребительским спросом, что сильнее всего бьет по строительному рынку. Фото Максима Платонова



Татарстан находится на 4-м месте по числу обанкротившихся в прошлом году компаний

Увы, но в лидерах как по росту сообщений о признании должников банкротами в 2017 году, так и по абсолютному их числу, находится и Татарстан, где банкротов за год стало на 43% больше (469 против 327 компаний в 2016 году). При этом, в 2016 году рост был незначительный — всего 2,5%. Соседствует в мрачном рейтинге развитый Татарстан с далеко не самыми успешными регионами — Адыгеей (73%), Магаданской областью (44%), Еврейской АО (44%), Тамбовской областью (44%). При этом в абсолютных показателях, РТ далеко опережает эти субъекты РФ, где банкротами были признано 45, 13, 23 и 92 юрлица соответственно (в три раза меньше, чем в одном Татарстане).

Очевидно, что больше всего банкротств будет зафиксировано именно в экономически развитых регионах (где есть кому банкротиться вообще). Так оно и есть: 1-е место по числу банкротств заняла Москва — 2 541 банкротство (+22%), на 2-м — Санкт-Петербург, но в его случае о какой-либо тенденции говорить не приходится: число банкротств за год осталось примерно на той же отметке (732—735 банкротов). На 9% выросло число банкротств в Московской области. В топ-10 по числу банкротств, где Татарстан занимает 4-е место, входят также Свердловская область (447) и Краснодарский край (356), однако, в отличие от Казани, в этих регионах наметилось снижение банкротств (на 8% и 1%) соответственно. Помимо РТ, в опасную десятку входят еще два региона ПФО: Башкортостан (7-е место), где число банкротств выросло на 20%, составив 341, и Самарская область (9-е место), в которой банкротами была признана 331 компания (рост на 24%).

Число банкротов — юрлиц и КФХ по России за 2017 год

регионы 2017 2016 2015 Изменение 2017/2016 Изменение 2017/2015 Всего по России 13577 12602 13083 8% 4% Москва 2541 2075 1647 22% 54% Санкт-Петербург 732 735 654 0% 12% Московская область 685 627 538 9% 27% Республика Татарстан 469 327 319 43% 47% Свердловская область 447 486 379 -8% 18% Краснодарский край 356 361 373 -1% -5% Республика Башкортостан 341 283 261 20% 31% Ростовская область 333 283 331 18% 1%

Татарстан по динамике банкротств «породнился» с неразвитой Еврейской АО и Камчаткой

Если говорить о регионах, где, в отличие от среднероссийских показателей, число банкротств в 2017 году пошло на убыль и в которых эти цифры более-менее существенны, то деловой климат получше в Алтайском крае (-27%) с его 139 банкротствами, Омской области (-23%) с ее 160 банкротствами), Кемеровской области (-19%), развитой Ленинградской области (-13%) с ее 105 банкротствами и, если говорить о ПФО, в Удмуртии, где число банкротств снизилось на 8%, до 86.

Всего в 54 субъектах РФ число банкротств продолжает расти. В пяти оно осталось в 2017 году на уровне 2016 года. В 29 регионах начало снижаться. Любопытно, что с момента кризиса (2015 год) только в 35 регионах продолжает оставаться неприятная динамика (в среднем, число банкротств выросло за 2 года на 22%). Тогда как в 52 регионах, можно условно сказать, экономический кризис хотя бы в этом отношении был преодолен. К сожалению, в числе последних нельзя найти Татарстан: он занимает 5-е место по двухлетней «динамике банкротств» — за 2 года кризиса в РТ банкротами стало на 47% компаний больше, чем до него. Выше показатели только в Севастополе (50%), Камчатском крае (54%), Москве (54%) и Еврейской АО (77%).

В 52 регионах, можно условно сказать, экономический кризис хотя бы в этом отношении был преодолен. К сожалению, в числе последних нельзя найти Татарстан: он занимает 5-е место по двухлетней «динамике банкротств». Фото Максима Платонова



Как после «рекламной шумихи» и слухов про соседей россияне захотели стать банкротами

Несмотря на нарастающее число банкротств юридических лиц, оно не идет ни в какое сравнение с динамикой банкротства физических лиц. За год было признано банкротами в 1,5 раза больше россиян, чем в 2016 году: 29,8 тыс. человек против 19,6 тыс. С 2015 года их число выросло в 33 раза. Всего с 2015 года банкротами стали больше 50 тыс. человек. Однако дело тут не только и не столько в низкой платежеспособности населения и в невозможности расплатиться по кредитам, сколько в том, что сам закон о потребительском банкротстве вступил в силу лишь 1 октября 2015 года. И понеслось. Наблюдатели объясняют лавинообразный рост банкротств физлиц «рекламной шумихой» и постепенно сложившейся за эти 2 года судебной практикой: «Человек, который не в состоянии расплатиться по кредиту, может узнать, что его сосед уже прошел через банкротство, или прочитать объявление на столбе «Избавляем от долгов». Вторая причина в практике личного поручительства предпринимателей по долгам своих компаний: процедура личного банкротства помогает не подставлять активы всей компании под необходимость расплачиваться по большим кредитам. В то же время, еще во время вступления в силу закона о потребительском банкротстве сразу два института — ЦБ и Национальное бюро кредитных историй — заявили о том, что потенциальных банкротов в России 400—600 тыс. человек. А Объединенное кредитное бюро сегодня насчитывает уже 660 тыс. потенциальных банкротов. Стало быть, в следующие годы лавинообразный рост банкротств физлиц точно не остановится: на конец 2017 года признано банкротами было лишь 7,6% от всех потенциальных банкротов.

Число банкротов — физлиц по России за 2017 год

регионы 2017 2016 2015 Изменение 2017/2016 Изменение 2017/2015 Всего по России 29876 19658 871 52% 3330% г. Москва 2473 1374 19 80% 12916% Московская область 1700 1116 28 52% 5971% г. Санкт-Петербург 1353 474 9 185% 14933% Республика Башкортостан 1330 837 10 59% 13200% Краснодарский край 1134 692 46 64% 2365% Самарская область 993 644 3 54% 33000% Свердловская область 967 670 26 44% 3619% Новосибирская область 906 654 107 39% 747%

Ничего не заплатили своим кредиторам 80% должников-банкротов, последние взыскали лишь 2% долгов

При этом, как и в случае с банкротствами компаний, одновременно с ростом числа банкротов-граждан, уменьшается число реабилитационных мер: то есть, суды чаще принимают решение признать гражданина банкротом и реализовать его имущество за долги и реже утверждают план реструктуризации долгов. Это значит, что большая часть новых банкротов далеко не состоятельные граждане, и их доходы не позволяют долг реструктуризовать (проще его списать и продать имущество). Это подтверждает и «Единый федеральный реестр сведений о банкротстве», согласно данным которого почти 80% должников в 2017 году ничего не заплатили своим кредиторам, просто потому, что инвентаризация не выявила у таких должников никакого имущества. Кроме того, саму процедуру несостоятельности инициируют тоже должники (87% случаев), и инициируют они, таким образом, лишь для того, чтобы «стряхнуть» с себя долги и ничего не заплатить по ним. Доля удовлетворенных требований по завершенным делам (как физлиц, так и юрлиц) снижается, и в 2017 году составила лишь 5,5% (в 2016 году — 6%, в 2015 — 6,3%). Средняя сумма удовлетворенных требований в 2017 году составила почти 4 млн руб. (в 2016 году — 6 млн, в 2015 — 5 млн руб.). Всего в процедурах банкротства, завершенных в 2017 году, кредиторы предъявили требований на общую сумму 5,3 трлн руб., а взыскали лишь 105 млрд руб., то есть менее 2%!

В топ-5 регионов с самым лавинообразным ростом числа банкротов вошел Башкортостан

Больше всего банкротами были признаны физические лица и индивидуальные предприниматели в Москве — 2,4 тыс. человек, рост с 2016 года составил 80%, с момента вступления закона в силу это количество выросло в 130 раз: если в 2015 году банкротами было признано 19 москвичей, то в 2016 году уже 1 374. На 2-м месте Московская область (1,7 тыс. банкротов), на 3-м — Санкт-Петербург. Питер же вошел в топ-10 регионов с самым большим ростом личных банкротств, зафиксированном в 2017 году, заняв в нем 5-е место: по сравнению с 2016 годом банкротами было признано в 1,85 раз больше петербуржцев. В опасную «десятку» вошли сразу и три региона ПФО: на 4-м месте оказалась Марий Эл, где число банкротов выросло в 2,2 раза (до 113 человек), Кировская область, где рост банкротств составил 185% (всего 223 банкрота), и Пензенская область, где банкротами в 2017 году признали в 1,5 раза больше жителей, чем в 2016 году (всего 465 банкротов). Только в 11 регионах произошел спад, в т. ч. в одном регионе ПФО — в Чувашии — число личных банкротов снизилось с 363 в 2016 году до 339 в 2017 году. Самый большой рост числа банкротов с 2015 года зафиксирован в другом регионе ПФО — Самарской области: к 2017 году здесь признали банкротами 993 человека, что в 330 раз больше. В топ-5 с самым лавинообразным ростом вошла и Республика Башкортостан: число личных банкротов здесь выросло с 10 в 2015 году до 1,3 тыс. человек в 2017 году. Татарстан по росту числа банкротов за 2 года занял 10-е место: в 2015 году банкротами в РТ признали всего 7 человек, в 2017 — уже 693. С 2016 года число банкротов в Татарстане выросло почти в 1,5 раза.

В топ-5 с самым лавинообразным ростом вошла и Республика Башкортостан: число личных банкротов здесь выросло с 10 в 2015 году до 1,3 тыс. человек в 2017 году. Фото panoramio.com



Больше всего банкротов в ПФО на 100 тыс. жителей в Мордовии, Чувашии и Башкортостане

Что интересно, Татарстан не вошел в топ-10 регионов с самым большим числом личных банкротств в 2017 году, несмотря на катастрофические показатели банкротств юрлиц. Из регионов ПФО конкуренцию Москве и Питеру может составить лишь Башкортостан и Самарская область (993 банкрота), занявшие в «банкротном рейтинге» 4-е и 6-е место соответственно (Татарстан занял 13-е место).

Отметим, что число жителей Москвы и Петербурга не сопоставимо больше, чем в Башкортостане и Самарской области, и ситуация в последних регионах поэтому существенно хуже. Об этом говорят и данные «Федресурса» по числу сообщений о признании гражданина банкротом (с 2015 по 2017 год) и введении реализации имущества гражданина на 100 тыс. жителей населения региона. В этом рейтинге 1-е место принадлежит Вологодской области (1 421 банкрот, или 120 банкротов на 100 тыс. населения), на 2-м месте Рязанская область (75 банкротов на 100 тыс. жителей), на 3-м — Новосибирская (60 банкротов на 100 тыс. жителей). Из регионов ПФО хуже прочих выглядят Мордовия (465 банкротов или 58 банкротов на 100 тыс. жителей), занявшая 5-е место, и Чувашия, несмотря на сокращение числа банкротов в 2017 году, по совокупности двух лет занявшая 6-е место (57 банкротов на 100 тыс. жителей). Приближается к ним Башкортостан, пока занимающий 12-е место (54 банкрота на 100 тыс. жителей), Самарская (51 банкрот на 100 тыс. жителей) и Саратовская с Пензенской области (в обоих регионах — по 48 банкротов на 100 тыс. жителей). Сопоставимый с башкирскими и самарскими показателями по общему числу банкротов Петербург занимает лишь 27-е место (35 банкротов на 100 тыс. жителей), а Москва лишь 37-е место (31 банкрот на 100 тыс. жителей). Татарстан — почти сосед Москвы: он занял 40-е место, в РТ всего 30 банкротов физлиц на 100 тыс. жителей.

Лучше всего ситуация с банкротами обстоит в Чечне (почти ноль банкротов на 100 тыс. населения), где в 2017 году было признано банкротами всего двое. Отсутствуют банкроты в Читинской области. По одному банкроту наскребли в 2017 году суды Ненецкого автономного округа и Севастополя. Один банкрот на 100 тыс. населения в Крыму, два банкрота на 100 тыс. населения в Дагестане.

Число банкротов-физлиц в России на 100 тыс. населения, за 2017 год

регионы физлица-банкроты 2015-2017 банкроты на 100 тыс. населения ранжир по «плотности» банкротств Всего про России 50405 34 Вологодская область 1421 120 1 Рязанская область 845 75 2 Новосибирская область 1667 60 3 Архангельская область 677 58 4 Республика Мордовия 465 58 5 Чувашская Республика — Чувашия 708 57 6 Омская область 1127 57 7 Белгородская область 880 57 8

Потенциальных россиян-банкротов к 1 июля 2018 года уже более 700 тыс. Признаны таковыми пока 70 тыс.

В этом году ни о каком снижении числа банкротств физлиц не может быть даже и речи: согласно данным «Федресурса», опубликованным 13 июля 2018 года, за первое полугодие российские суды уже признали банкротами 19 053 россиян, или в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период 2017 года. Процедуру банкротства инициируют в основном сами граждане — на них приходится 84,5% всех процедур. Кредиторы выступили инициаторами лишь в 14% случаев, налоговики — в 1,3%. Если по итогам 2015—2017 года на 100 тыс. россиян было 34 банкрота, то по итогам первого полугодия 2018 года таковых уже 47.

Самое высокое число банкротств относительно численности жителей региона и в 2018 году зафиксировано во все тех же Вологодской и Рязанской областях (157 и 95 банкротов на 100 тыс. жителей соответственно). Всего процедуру банкротства с октября 2015 года по июнь 2018 года начали почти 70 тыс. граждан. Или 9,7% от потенциальных банкротов. К ним Объединенное кредитное бюро относит россиян, имеющих долг более 500 тыс. рублей и просрочку платежа на 90 и более дней хотя бы по одному кредиту: к 1 июля 2018 года таковых насчитывается уже 714 тыс. граждан. Скорее всего, большая их часть после еще большего распространения информации о возможностях личного банкротства тоже пойдет в суды. «Социальный рестарт» кажется неплатежеспособным россиянам на фоне сложной ситуации в экономике возможностью выйти из кредитно-финансового тупика. То есть, «сбросить» с себя долги, не заплатив по ним ни копейки.