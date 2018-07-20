Четверо депутатов Госдумы от Башкирии проголосовали против пенсионной реформы

Из 15 депутатов Госдумы, прошедших в нижнюю палату парламента из Башкирии, против повышения пенсионного возраста проголосовали лишь четверо. «За» выступили представители партии «Единая Россия».

Не считают инициативу приемлемой депутат от ЛДПР Иван Сухарев, депутат от КПРФ Александр Ющенко, депутат от «Справедливой России» Гаджимурад Омаров и Рифат Шайхутдинов, не представляющий ни одну партию.

Стоит отметить, что Шайхутдинов также стал единственным депутатом из Башкирии, высказавшимся против добровольного изучения языков.

Напомним, 19 июля Госдума одобрила в первом чтении законопроект, предполагающий повышение пенсионного возраста. За проект высказались все депутаты от «Единой России», кроме Натальи Поклонской.