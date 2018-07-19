КПРФ попросила Хамитова установить памятник Сталину в Уфе

Фракция КПРФ в Курултае Башкирии направила главе республики Рустэму Хамитову открытое письмо с просьбой установить в Уфе памятник Иосифу Сталину.

«Увековечить память И.В. Сталина на башкирской земле как раз уместно сделать в 2019 г., когда Республика Башкортостан будет отмечать знаменательную дату — 100 лет со дня образования первой в составе России — Башкирской Автономной Советской Социалистической Республики», — говорится в письме (орфография и пунктуация сохранены).

В письме отмечается, что коммунисты уже посылали предложение на имя Хамитова. Однако ответ был получен от начальника отдела по языковой политике администрации Уфы. В ответе говорилось, что городские власти считают установку памятника нецелесообразной, и теперь фракция КПРФ просит Хамитова вынести собственное решение.

Напомним, что в прошлом году 62% россиян высказались за установку памятных знаков, посвященных Сталину.