Мэр Челнов Магдеев назвал бизнесмена Алексея Миронова Карабасом-Барабасом

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев во время объезда стройплощадок нового здания для театра «Мастеровые» и полилингвальной школы в рамках проекта «Адымнар» вспомнил о местном предпринимателе Алексее Миронове и назвал его Карабасом-Барабасом.



«Земля, на которой вы находитесь, помните, чья была? Бывшего местного Карабаса-Барабаса!» — сказал мэр города, отметив, что сегодня эти земли «служат городу полумиллионному, а не узкому кругу ограниченных людей».

Магдеев упомянул раннюю обеспокоенность челнинцев, связанную с изъятием земель. «Говорили: «Вот куда земли возвращает Магдеев? Себе отожмет!» Театр себе что ли строим? Магдеев знал, кому земли забирать! Городу забрал».

Мэр отметил, что то же самое можно сказать про участок для полилингвальной школы. Жители также были обеспокоены изъятием земель, боясь, что «кого-то там обижают»: «Мы никого не обижаем! Все, что было заработано неправедным трудом, все должно вернуться куда? В городскую собственность».

Фото: nabchelny.ru

Напомним, еще в 2017-м в пользу компаний бенефициара ГК «Еврогрупп» Алексея Миронова в Челнах возбудили первое уголовное дело об отчуждении муниципальной недвижимости, сам бенефициар был задержан в начале 2018-го, помещен под домашний арест и обвинен в мошенничестве в особо крупном размере, легализации незаконных доходов и уходе от налогов. Вину он не признал. На старте расследования силовики оценивали ущерб по делу в 263 млн рублей, к лету 2018-го он сократился до 180 млн.

Осенью того же года преследование по эпизодам мошенничества и легализации было прекращено за отсутствием состава преступления, а по налогам — за истечением срока давности.

Еще до получения Мироновым статуса подозреваемого его структуры вернули в собственность автограда 53 га земли.

В апреле этого года у Миронова в особняке прошел обыск. Сотрудники Следкома проводили выемки документов в рамках уголовного дела.

Подробнее о претензиях Следкома в адрес короля челнинской недвижимости — в материале «Реального времени».

Маргарита Головатенко