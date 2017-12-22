Страсти по Боровецкому лесу: Кувалда потерял загранпаспорт, а Росимущество усомнилось в выводах Следкома

Районный суд оставил родственника высокопоставленного чиновника под домашним арестом, окружной арбитраж отправил дело о регистрации прав на 3,4 га леса на пересмотр

Фото: Ирина Плотникова

Откуда взялось прозвище Кувалда, какие связи его носителя Айрата Марданшина намерен установить Следком и почему УФСИН не знает, где гуляет этот домашний арестант? Об этом корреспонденту «Реального времени» стало известно на заседании по продлению домашнего ареста обвиняемому в незаконном отчуждении участка Боровецкого леса и участка рядом с ним.

«Планировал покинуть территорию РФ»

22 года из своих 52 лет Айрат Марданшин проработал кузнецом в сельхозпредприятии. Отсюда, по его словам, и прозвище Кувалда. Сегодня бывший кузнец и учредитель челнинской УК «Электротехников» является единственным из фигурантов дела о «земельном переделе» в автограде, кого суд ограничил в свободе. Несмотря на родственника в ранге вице-премьера Татарстана, ранее занимавшего пост мэра Набережных Челнов.

Под домашним арестом Марданшин находится с 9 ноября. Причем арест этот определен по адресу его гражданской супруги и их общей дочки — в элитном поселке «Челны Яр» Тукаевского района.

На заседании Советского райсуда Казани 20 декабря следователь Тимур Курбанов просил продлить избранную меру пресечения еще на 2 месяца, утверждая, что в противном случае Марданшин может скрыться. «По имеющейся информации, он планировал покинуть территорию РФ», — сообщил следователь суду, не вдаваясь в подробности. Источники «Реального времени» уверяют, что, по данным оперативников, Марданшин после первого освобождения челнинским судом хотел уехать в Турцию и якобы просил денег на поездку и жизнь у владельца ГК «Еврогрупп». Но денег не получил и никуда не уехал. Защита Марданшина придерживается позиции, что тот не планировал уехать и не скрывался, а его объявление в розыск и сам розыск были формальными.

— У него и паспорта нет, чтобы выехать за границу и сбежать. Он вот сейчас только обратился с заявлением о восстановлении паспорта, — сообщила суду адвокат обвиняемого в мошенничестве Наталия Саркарова, добавив, что документ был утерян. Где и как она не уточняла.

По версии следствия, участок 1,06 га был получен путем предоставления ложных сведений о постройке бани на нем



«Дел-кон» возвращает лес?

Айрата Марданшина обвиняют сразу в двух мошенничествах. Одно связано с получением им лично в 2012 году земли в Малошильнинском поселении. По версии следствия, участок 1,06 га был получен путем предоставления ложных сведений о постройке бани на нем. По схожей схеме с несуществующими, по версии следствия, объектами в том же 2012-м увели уже через суд 3,4 га Боровецкого леса. В ранге подозреваемых-обвиняемых — сохранивший свободу после четырех попыток ареста юрист ГК «Еврогрупп» Альберт Халиуллин, его бывшая супруга Луиза, а также экс-глава исполкома Тукаевского района Расим Асылгараев. Последний, по версии следствия, превысил полномочия, сдав участок лесного фонда РФ под видом муниципальных земель сельхозназначения.

Еще до этого дела Следком заинтересовался историей выделения структурам владельца ГК «Еврогрупп» Алексея Миронова шести участков в Набережных Челнах под строительство спортивных объектов, а уже после дела о Боровецком лесе прогремела история с арендной аферой в ЖК «Санрайс Сити», за которую потянули и экс-главу исполкома Челнов Фархада Латыпова. Озвученный следствием ущерб по этим делам перевалил за 200 млн рублей. Причем на фоне преследования, структуры Миронова вернули городу все неосвоенные участки площадью 53 га и стоимостью свыше 2 млрд рублей. В том числе те шесть, что фигурируют в уголовном деле. Отметим, что через суд вернуть эти земли властям не удалось.

Источники «Реального времени» уверяют, что шаги по возврату ранее прихватизированных 3,4 га леса назад, в лесной фонд, предпринимает и ООО «Дел-кон». Именно эта компания с ее представителем Альбертом Халиуллиным в итоге получила из рук его родственников участок в Боровецком, размежевала на 27 частей и минимум шесть частей успела продать. Причем в числе покупателей оказалась Алсу Мухтаровна Сабирова, брат которой ранее рулил криминальной полицией Челнов, а теперь служит начальником отдела полиции «Электротехнический».

В разговоре с «Реальным временем», Альберт Халиуллин не стал ни подтверждать, ни опровергать информацию о возврате лесного участка. В управлении Росимущества заявили, что пока такой информацией не располагают, однако. В то же время первый замглавы Минлесхоза РТ Эмир Бедертдинов говорит, что вернуть землю можно лишь через суд. И такие суды сейчас идут. Напомним, в марте 2016-го Арбитражный суд РТ обязал Росреестр снять с госучета тот самый участок в Боровецком лесу, посчитав что у Тукаевского исполкома просто не было полномочий распоряжаться собственностью РФ. Однако в августе 2017-го апелляционная инстанция отменила это решение и отказала Росимуществу в иске.

Первый замглавы Минлесхоза РТ Эмир Бедертдинов говорит, что вернуть землю можно лишь через суд. И такие суды сейчас идут. Фото minleshoz.tatarstan.ru



А на днях уже в кассации Арбитражный суд Поволжского округа постановил — отменить оба решения нижестоящих инстанций и направить дело на повторное рассмотрение в Арбитраж РТ. Представителя ответчика — ООО «Дел-кон» на этом заседании не было как и на прошлом. А представитель истца, Росимущества, пришла на процесс впервые и так слабо подготовилась, что не смогла ответить на большинство вопросов суда. Единственный содержательный ответ прозвучал, когда одна из трех судей спросила: «Так были постройки на участке или нет? Из постановления о возбуждении дела (приобщенного ранее, — прим. ред.) следует, что построек не было».

— У меня есть информация, что все-таки есть, — начала было представитель, но тут же добавила, что никаких документов нет, и данными она не обладает. Тем не менее голословное опровержение версии следствия в суде прозвучало.

Поселок, где люди до обеда спят

Домашний арест Марданшину продлевали уже после арбитражного процесса. Сам обвиняемый просил отказать следователю. Говорил, ограничения не позволяют ему получать амбулаторное лечение после выписки из стационара, куда после прошлого суда его госпитализировали с инсультом. Рассказывал, что поскольку сам пойти к докторам не может, на дом трижды вызывали скорую. «Поликлиника далеко от дома? Транспортом нужно пользоваться?», — спросила у Марданшина судья Светлана Тарханова. Адвокат ответила, что поселок находится на берегу Камы за городом и добираться нужно на машине. На случай продления домашнего ареста она заявила ходатайство о сохранении ежедневных прогулок и разрешении посещать больницу.

Судья поинтересовалась, сколько раз в день хочет гулять обвиняемый. Адвокат сослалась на УПК: один раз два часа в день. Тут включился и Марданшин: «Лучше до обеда, пока люди спят».

— Какие люди спят? — удивилась судья.

— Народ утром спит. В больницу хочу ходить, чтобы люди не видели, — отвечал обвиняемый.

— У них поселок просыпается после обеда, — внесла ясность адвокат Саркарова.

Домашний арест бывшему кузнецу продлили до 22 февраля 2018 года. Фото Максима Платонова

Следователь Курбанов просил ограничить прогулки Марданшина одним часом в день. А судья Тарханова тем временем выяснила, что и при нынешних условиях домашнего ареста обвиняемый мог во время прогулки посещать больничное учреждение.

— Во время прогулки он может спокойно идти, если хочет пойти в поликлинику во внеурочное время, то сначала звонит нам и предупреждает. А мы потом звоним туда (в больницу, — прим. ред.) и уточняем — был или не был, — пояснил суду приехавший с арестантом представитель уголовно-исполнительной инспекции УФСИН по РТ.

«А «браслет» у него есть?», — продолжила расспросы судья и, получив утвердительный ответ, заявила, что «браслет» покажет, где находится домашний арестант. Но сотрудник УФСИН возразил: «Браслет» показывает только, когда он заходит и выходит из дома. А где находится — не показывает». Иначе говоря, где будет гулять и с кем встречаться Айрат Марданшин инспекторы могут и не узнать.

Как выяснило «Реальное время», на вооружении УФСИН по РТ имеются две модели «электронных браслетов». В данном случае речь идет о стационарном техническом устройстве (СТУ), которое привязано к определенному радиусу помещения и в случае пересечения его границ должно передавать сигнал инспекторам. В пресс-службе УФСИН по РТ поясняют: обычно СТУ применяют к тем подследственным, которым избран домашний арест без прогулок. Для других используют еще и мобильные технические устройства (МТУ), которые следят уже за всеми перемещениями поднадзорного. Вот только недавний побег лежачего домашнего арестанта, обвиненного в терроризме, выявил проблему — «браслетов» на всех не хватает, а система надзора не совершенна.

Домашний арест бывшему кузнецу продлили до 22 февраля 2018 года. Адвокат попеняла следователям, что за время между двумя судами с Марданшиным не было ни одного следственного действия.