Обмануть Фемиду: кто ответит за «потемкинские» бани в Боровецком лесу

10 фактов к старту резонансного судебного процесса об уводе лесных гектаров в Татарстане

Фото: Максим Платонов

Космические съемки Google, незаконное решение суда и свидетельские показания экс-главы района станут предметом разбирательства Тукаевского райсуда Татарстана. Сегодня там стартует процесс по знаковому для республики делу о хищении земель лесного и муниципального фондов путем фальсификации их застройки и обмана Фемиды. Именно в этом деле сотрудники челнинского Следкома задолго до суда добились полного возврата всех отчужденных и даже перепроданных участков. В том числе по эпизоду аферы с 3,4 га Боровецкого леса, которую, как выяснило «Реальное время», не признают ни экс-юриста ГК «Еврогрупп» Альберт Халиуллин, ни двоюродный брата вице-премьера РТ Айрат Марданшин.

1. Судить «тукаевских» поручили бывшему следователю



Председательствующим на процессе по тукаевской афере с землей назначен уроженец Буинского района Марсель Гараев — в судейскую мантию он впервые облачился чуть меньше года назад. Однако до этого аж 19 лет отработал следователем в Буинском отделе МВД Татарстана. Возможно, именно этот опыт, а еще статус «некоренного» челнинца и сыграли роль при выборе его кандидатуры для рассмотрения непростого дела.

К слову, для Тукаевского райсуда объективно разобраться в этой истории — дело чести. Ведь в январе 2013 года именно этот райсуд вынес решение, которое обязало муниципальные власти выделить в собственность супруге ныне обвиняемого Альберта Халиуллина ранее арендованный ею на 49 лет участок 3,4 га, на котором та якобы за пару месяцев успела построить два дома и баню. По версии следствия, постройки были фикцией. Более того, исполком района незаконно размежевал и сдал в аренду федеральную собственность — землю в лесу, воспользовавшись тем, что сами лесники на кадастровый учет ее не поставили.

По версии следствия, постройки были фикцией. Более того, исполком района незаконно размежевал и сдал в аренду федеральную собственность — землю в лесу. Фото wikimapia.org



2. Верховный суд РТ признал обман Фемиды

На момент возбуждения уголовного дела о лесных гектарах решение Тукаевского райсуда в пользу Луизы Халиуллиной числилось законным. Лишь в январе 2018-го Верховный суд Татарстана аннулировал его в апелляции, установив вслед за арбитражами, что 5 лет назад Фемиду обманули! Любопытно, что Арбитражный суд РТ по иску Росимущества признал недействительным арендный договор исполкома с Халиуллиной еще в декабре 2013-го. Договор заключался на те самые 3,4 га леса сроком на 49 лет с арендной платой 1 100 рублей в год.

Отменив этот договор, Росимущество не победило, а оказалось втянуто в череду процессов. Ведь на основании решения Тукаевского райсуда участок леса был зарегистрирован в собственность, затем дважды переоформлен — на двоюродного брата юриста ГК «Еврогрупп» и фирму «Дел-кон», которую возглавила младшая сестра его жены. Пока федералы оспаривали эти сделки, «Дел-кон» размежевал участок на 27 частей и начал распродажу. К осени 2017-го было продано семь участков, но тут за дело взялся Набережночелнинский отдел Следкома по РТ.

3. Рекорд по неарестам

23 октября 2017 года в Набережных Челнах и Тукаевском районе после обысков в своих домах были задержаны бывший председатель исполкома района Расим Асылгараев, юрист ГК «Еврогрупп» Альберт Халиуллин и экс-учредитель УК «Электротехников» Айрат Марданшин, он же двоюродный брат бывшего мэра Челнов, а ныне вице-премьера республики Василя Шайхразиева.

25 октября всех троих освободил набережночелнинский суд. Позже уже казанский суд отправил под домашний арест только Марданшина. Ну а по Халиуллину татарстанская Фемида поставила своего рода рекорд — ходатайства на его арест рассматривались судами четыре раза, и каждый раз Следком получал отказ. Среди силовиков пошла шутка, мол, не того фигуранта прозвали Кувалдой.

Отметим, что ходатайство по заключению в СИЗО в отношении босса Халиуллина, Алексея Миронова, подозреваемого в арендной и налоговой аферах по ЖК «Санрайс Сити», суд также отклонил, однако счел необходимым избрать олигарху домашний арест. Впрочем, позже эту меру пресечения смягчил челнинский суд. Ну а Марданшина в апреле под подписку освободили следователи.

По Халиуллину татарстанская Фемида поставила своего рода рекорд — ходатайства на его арест рассматривались судами четыре раза, и каждый раз Следком получал отказ. Фото Сергея Афанасьева

4. Больше не подозреваются бывшая жена и «авторитетный» начальник

Третий фигурант этого дела — бывший глава Тукаевского исполкома Расим Асылгараев — получил статус свидетеля. Его уголовное преследование прекратили за деятельным раскаянием. Экс-чиновник полностью признал вину в превышении полномочий, рассказав, что это он дал указание подчиненным выделить свободный участок, не числящийся на кадастровом учете, хотя знал, что тот полностью занят лесом и возможно наложение границ на земли лесного фонда.

Если верить Асылгараеву, указаний выделять землю и денег за это ему никто не давал, он сам решил нарушить закон ради Айрата Марданшина, зная, что тот «является другом и товарищем главы района, а также близким родственником вице-премьера республики». Этим он «рассчитывал поднять свой авторитет» в глазах начальства и «получить повышение». Своими показаниями Асылгараев смог обелить и главу района Василя Хазеева, на важную роль которого в этой истории намекали некоторые свидетели. А экс-глава ПИЗО района Татьяна Тедеева даже пыталась заблокировать отвод и передачу участка в собственность, отмечая, что территория 3,4 га несоразмерна площади застройки 300 квадратов.

Статуса подозреваемой лишилась и Луиза Халиуллина — теперь уже бывшая жена юриста. Следователи установили — в 2012-м женщина слишком доверяла мужу и подписывала все бумаги, которые он просил, сам же спорный участок даже никогда не видела.

5. Виртуальная баня Марданшина

Второй эпизод этого уголовного дела инкриминируют лишь Марданшину. По версии следствия, он в 2010 году получил в аренду 1,06 га близ Боровецкого леса, по соседству с базой отдыха «Наша поляна» и кафе «Изба». А в 2012-м задекларировал на нем якобы построенную баню и попросил землю в собственность. Исполком пошел навстречу, а новый владелец вскоре продал участок за 100 тысяч рублей предпринимателю Дмитрию Косинову, позже пошедшему под суд по «делу игровиков».

На следствии Марданшин сначала заявлял, что ни в чем не виноват, но потом признал — никакой бани на участке не было. Чиновники Росреестра, которые выдавали этому обвиняемому свидетельство о праве собственности на постройку, не стали отрицать — на место даже не выезжали. Мол, по закону о «дачной амнистии» достаточно было лишь декларации собственника.





Второй эпизод этого уголовного дела инкриминируют лишь Марданшину. Фото Ирины Плотниковой



6. Ущерб оценен в 22 млн рублей

Как выяснило «Реальное время», ущерб по банному эпизоду Марданшина с учетом рыночной цены участка 1 га на момент отчуждения следствие оценило в сумму не менее 13,4 млн рублей. Любопытно, что по второму эпизоду с 3,4 га ущерб оказался меньше — 8,6 млн рублей. Таким образом, общий размер потерь для бюджета от действий обвиняемых составляет 22 млн рублей. В обоих случаях потерпевшим признан исполком Тукаевского района.

7. За год работы силовики вернули 80 га

Гражданский иск по делу не заявлялся. Вероятно потому, что уже через несколько месяцев после начала следствия новые владельцы поспешили вернуть участки Лесному фонду РФ и муниципалитету. Такое заявление, как выяснило «Реальное время», написал и осужденный Косинов, также землю вернули родственники экс-начальника криминальной полиции Челнов Сабирова, один из инженеров кадастровой палаты. Руководство ООО «Дел-кон» также приняло решение расстаться с участками. Всего за год работ новая команда челнинского отдела Следкома под руководством полковника Камиля Халиева инициировала возврат почти 80 га земли, и эта цифра, благодаря уже новым земельным делам в Тукаевском районе и Набережных Челнах, продолжает увеличиваться. Это направление работы в отделе ведет следователь по особо важным делам Станислав Хораськин.

8. Космос в помощь

О наступлении коттеджей на Боровецкий лес активисты из Набережных Челнов сообщали и в казанский Кремль, и в прокуратуру еще несколько лет назад. Писали, что лес почти полностью захвачен элитами и обращен в собственность, поднимали тревогу, когда узнали, что еще один участок вековых сосен вдруг оказался сначала в аренде, а потом и в собственности. «Как минимум 50 свидетелей готовы подтвердить, что никогда никаких строений на этом участке не появлялось, а тем более не сносилось!», — рассказывал еще до возбуждения уголовного дела защитник леса Эдуард Нургалиев.

Отсутствие построек на отчужденном участке новые владельцы объяснили проверяющим именно их сносом, даже представляли полученную прежним владельцем справку из БТИ, что якобы этот снос производился. Однако активисты, а позже и следователи получили данные из архива спутниковых снимков Google за интересующий период — никаких строений на интересующих участках никогда не было. Эти данные подтвердили и многие свидетели.

«Как минимум 50 свидетелей готовы подтвердить, что никогда никаких строений на этом участке не появлялось, а тем более не сносилось», — говорит Эдуард Нургалиев. Фото Ирины Плотниковой

9. Версия Халиуллина: дома простояли 4 месяца

Несмотря на возврат земель, представитель ООО «Дел-кон» в арбитражах Альберт Халиуллин на следствии вину в мошенничестве не признал. По его версии, участок был получен на законных основаниях. На некоторые вопросы следствия обвиняемый отвечать просто отказался, однако четко заявил — дома на участке были. Если верить бывшему юристу ГК «Еврогрупп», в декларации его супруги была указана неверная информация о доме с бетонными стенами. С его слов — было два сборных щитовых деревянных дома и баня-сруб. Все строения без капитального фундамента. В октябре 2012-го домики собрали, а в феврале 2013-го где-то за неделю разобрали, утверждал Халиуллин на одном из допросов. На вопрос — «Зачем?», отвечал, мол, передумали там жить.

Версию следствия о том, что хищение было совершено вместе с Марданшиным, который задействовал свои связи на самом верху администрации Тукаевского района, Халиуллин отрицал. Говорил, что в 2012-м даже не был знаком с Марданшиным. Последний также категорически отрицает какую-либо роль в уводе 3,4 га леса — говорит, к главе с заявлением Халиуллиной о выделении участка не ходил. Но признает — по предложению Халиуллина покупал один из тех самых участков «Дел-Кона» где-то за 100 тысяч и позже перепродал его.

10. Экс-глава с экс-председателем исполкома не остались без дел

А вот бывший глава Тукаевского района Василь Хазеев на следствии свидетельствовал: визит Марданшина с тем самым заявлением имел место, однако он передал это заявление руководителю исполкома Асылгараеву, не давая при этом никаких указаний о выделении участка. Также на следствии этот VIP-свидетель подтверждал факт знакомства с Марданшиным, который с его слов с 2010-го «начал приезжать [в администрацию] по различным вопросам, связанным с выделением земельных участков». Впрочем, экс-глава утверждал: «Каких-либо привилегий ему никогда не оказывал».

В отставку Василь Хазеев подал месяца через два после возбуждения этого уголовного дела. С тех пор по тукаевским землям появилось еще несколько материалов. А в июле 2017-го сам Хазеев был задержан в качестве подозреваемого в мошенничестве и превышении полномочий со сдачей в аренду 11 га Елабужского лесничества под видом сельхозземель Князевского поселения в 2012 году. В итоге землю раздробили и отдали в аренду на 49 лет. Ущерб оценен в 13,2 млн рублей. Получатели наделов, включая сына экс-начальника УВД Челнов Файзуллы Хусниева, предпочли вернуть их после возбуждения дела. В числе арендаторов оказался и лесник, в итоге ставший подозреваемым в превышении полномочий. Ну а 68-летнего задержанного экс-главу Набережночелнинский горсуд арестовывать отказался. В итоге тот был задержан повторно по новому делу, еще с одним участком, и после признания вины освобожден под подписку о невыезде.

Статус подозреваемого в новом деле — о незаконном расширении границ СНТ «Алан» за счет леса — получил недавно и «амнистированный» экс-председатель исполкома района Расим Асылгараев.