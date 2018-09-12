Коттеджный захват под Челнами: силовики отбивают еще 2,7 га леса

По версии Следкома, аферу с участком Лесного фонда «крышевали» VIP-чиновники и правоохранители

Новую спецоперацию по возврату незаконно отчужденной земли в собственность РФ начали сегодня сотрудники Следкома и МВД в Тукаевском районе Татарстана. Еще в январе прокуроры выявили незаконную передачу 48 участков элитному коттеджному поселку, именующемуся дачным товариществом «Алан». И началась их активная застройка. Сегодня с обысками к главным садоводам пришли силовики. Несколько человек уже задержаны, в том числе в Казани. Дело возбуждено по признакам превышения полномочий и мошенничества «под покровительством неустановленных высокопоставленных чиновников и руководителей правоохранительных органов Набережных Челнов».

Арендаторы застроили лес



Как выяснило «Реальное время», 11 сентября в 19 часов прославившийся на земельных делах следователь Станислав Хораськин возбудил еще два — о мошенничестве в особо крупном размере в отношении неустановленных лиц и о превышении должностных полномочий. В последнем подозревают бывшего председателя исполкома Тукаевского района Расима Асылгараева. Однако он лишь подписывал нужный документ.

В Следкоме считают, что идея «прихватизации» 2,7 га леса в Тукаевском районе родилась у некой группы пока неустановленных лиц еще семь лет назад, и те под покровительством неустановленных VIP-чиновников и руководителей правоохранительных органов автограда вступили в сговор с должностными лицами тукаевского исполкома.

После чего Асылгараев незаконно утвердил схему расположения участка 16:39:103501:34 площадью 2,7 га, присвоив ему категорию земель сельхозназначения. Несмотря на то, что земля эта уже находилась в составе участка 16:39:000000:666 (3,6 га) Лесного фонда РФ и право собственности на нее было зарегистрировано в декабре 2009 года. Далее «новый» участок был сдан на 49 лет в аренду ДНТ «Алан», а использовать его разрешили для садоводства и дачного строительства. ДНТ поделило землю на 48 участков и дало добро на освоение леса дачникам.

Как утверждают источники «Реального времени», к моменту возбуждения дела почти половина захваченной таким образом земли оказалась под коттеджами и фундаментами для них. Причем в числе жильцов этих коттеджей силовики нашли и жителей Казани.

Предварительный ущерб от аферы оценен в 3 млн рублей.

Прославившийся на земельных делах следователь Станислав Хораськин возбудил еще два — о мошенничестве в особо крупном размере в отношении неустановленных лиц и о превышении должностных полномочий. Фото Ирины Плотниковой



Расима Асылгараева задерживать не будут

Сегодня утром по семи адресам силовики провели обыски. После которых на 48 часов задержали одного из учредителей ДНТ «Алан» Евгения Закирова и VIP-арендатора Ильдара Каримова, директора завода «Стройдеталь». По данным «Реального времени», сегодня стоит ждать и других задержаний. При этом экс-главу исполкома района Расима Асылгараева следователи закрывать в камере пока не планируют. Похоже, он дал исчерпывающие показания по этому делу.

Напомним, ранее Асылгараев был фигурантом земельного дела по уводу 3,4 га Боровецкого леса, однако его уголовное преследование прекратили за деятельным раскаянием, а под суд отправили кузена вице-премьера РТ Айрата Марданшина и экс-юриста ГК «Еврогрупп» Альберта Халиуллина. И если на старте следствия защита заявляла о законности сделок по переводу земли, то потом все вновь образованные участки леса, включая проданные частникам, вернули государству.

Еще стремительней был возврат земли в деле о включении 11 га соснового бора в состав земель Князевского поселения. Фигурантом этого дела, напомним, стали экс-глава Тукаевского района Василь Хазеев и сотрудник Елабужского лесничества Эдуард Петров, а в числе добровольцев-отказников от халявной земли оказался сын бывшего начальника УВД Челнов Файзуллы Хусниева. Напомним, тот лес «арендаторы» застроить просто не успели — рядом обнаружился сибиреязвенный скотомогильник.

Ранее Асылгараев был фигурантом земельного дела по уводу 3,4 га Боровецкого леса, однако его уголовное преследование прекратили за деятельным раскаянием. Фото Сергея Афанасьева

Строители из дачного товарищества

ДНТ «Алан» было зарегистрировано в 2009 году в поселке Нефтебаза Тукаевского района. Основной вид деятельности дачники указали честно — строительство жилых и нежилых зданий. В совладельцах ДНТ — три человека. Задержанный Евгений Закиров, он же соучредитель некоммерческого партнерства застройщиков жилья «Алан» и мусульманской организации — прихода мечети «Чишмэ» Набережночелнинского мухтасибата ДУМ РТ. Кроме того, Закиров имел доли в трех попавших под ликвидацию ООО — казанском «Земельном бюро+» и челнинских «Автогрупп» и «ТЦ «Вираж». Директором последней компании являлся Ильдар Каримов — еще один бизнесмен, задержанный по новому земельному делу.

Каримов сейчас числится учредителем шести и руководителем восьми действующих организаций, три из которых находятся в Башкирии — ООО «Деталь-Сервис», «Деталь-Сервис Б» и «Деталь-Сервис Нч». В Челнах Каримов рулит заводом «Стройдеталь» и компанией «Челнытраксервис».

Ну а в состав учредителей ДНТ «Алан» входит другой разносторонний предприниматель — Марат Зарипов, выступающий партнером Каримова и Закирова в ряде компаний, а также одним из учредителей Общества охотников и рыболовов Муслюмовского района Татарстана.

Третьим учредителем ДНТ «Алан» является Елена Калинина, ранее носившая фамилию Агзамова. Вопросы у следствия имеются к каждому из этой троицы и к людям, которые получили возможность распоряжаться участками леса. Есть ли среди таковых упоминавшиеся выше VIP-чиновники и силовики, следствию еще предстоит выяснить. Дело, напомним, возбуждено лишь вчера вечером.