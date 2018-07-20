Адвокат владельца ГК «Еврогрупп»: с Миронова просят показания «в отношении Халикова и Шайхразиева»

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Обвиняемого в мошенничестве владельца ГК «Еврогрупп» Алексея Миронова просят поделиться показаниями против двух бывших мэров Набережных Челнов. Об этом сегодня на заседании горсуда заявила защита Миронова.

Обращаясь к представителю Следкома адвокат Виктория Демидова спросила: «В последнее время вы неоднократно предлагаете, чтобы Миронов дал показания в отношении Халикова и Шайхразирева. Cкажите, с какой целью?»

— От меня таких предложений не поступало, — ответил следователь Станислав Хораськин, однако далее добавил, что на предстоящем допросе Миронову действительно планируют задать вопросы «по поводу» Ильдара Халикова и Василя Шайхразиева. Оба они в разные годы работали мэрами Автограда.

Шайхразиев после ухода из Челнов занял пост вице-премьера РТ, а Халиков — пост премьер-министра Татарстана, правда, был вынужден покинуть его на фоне краха ТФБ, и сейчас возглавляет Совет директоров АО «Татэнерго».

Напомним, сегодня Набережночелнинский суд отказался продлевать домашний арест Алексею Миронову, избрав ему альтернативную меру в виде запрета определенных действий на месячный срок.