Суд освободил владельца ГК «Еврогрупп» Миронова из-под домашнего ареста

Фото: Реальное время

Обвиняемый в мошенничестве бенефициар ГК «Еврогрупп» Алексей Миронов освобожден из-под домашнего ареста. Такое решение сегодня вынес Набережночелнинский суд, отказав в ходатайстве Следкома.

В отношении Миронова суд избрал альтернативную меру пресечения в виде запрета определенных действий. Среди таковых — запреты общаться со свидетелями, потерпевшими и обвиняемыми по делу, посещать офис ООО «Еврогрупп» и общаться с сотрудниками, а также покидать жилище с 22 часов вечера до 6 часов утра.



Как сообщает с заседания журналист «Реального времени», суд согласился с мнением трех адвокатов Миронова, просивших либо отказать в продлении домашнего ареста, либо избрать подследственному более мягкую меру пресечения в виде залога.

В частности, защитник Борис Валеев убеждал суд в том, что следствие необоснованно продлило срок по делу до 7 сентября, а не до 22 августа. Адвокат доказывал, что поскольку самое первое земельное дело было возбуждено 22 октября 2018 года — оно и должно служить отправной точкой. Следователь Станислав Хораськин опирался на дату 7 ноября 2018 года, когда дело в отношении Миронова было выделено в отдельное производство.

Также на заседании претензии защиты вызвало представленное в суд заключение экспертизы, согласно которой ущерб по эпизоду с налоговой аферой сократился с 127 до 43 млн рублей. По данным адвокатов, по их вопросам следствием проведена дополнительная экспертиза, которая якобы дала «нулевой» результат, то бишь показала полное отсутствие ущерба. Впрочем, следователь на этот вопрос отвечать не стал, напомнив обвиняемому с адвокатами, что ознакомить их с выводами эксперта он намерен после заседания суда.

Помощник прокурора города Амир Абдулвагапов дал понять, что, в отличие от адвоката Валеева, не видит проблемы с продлением сроков следствия именно до 7 сентября и поддержал ходатайство Следкома.

Тем не менее суд принял иной решение. Аргументируя его, судья Мансур Саитгареев отметил: за время домашнего ареста Миронов его условий не нарушал, иной достоверное информации суду не представлено. Доводы о том, что у обвиняемого есть связи среди высокопоставленных чиновников РТ, судья назвал предположением следствия.



Напомним, немалую часть заседания стороны посвятили обсуждению свежих свидетельских показаний о якобы имеющейся зарубежной недвижимости Миронова.

Заметка дополняется.