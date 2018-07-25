Следком: подозреваемый экс-глава Василь Хазеев задержан на 48 часов

Только что в Набережных Челнах по результатам допроса было принято решение о задержании на 48 часов экс-главы Тукаевского района Василя Хазеева.

По окончании этого срока будет решаться вопрос об избрании 60-летнему фигуранту меры пресечения, он подозревается в превышении полномочий, сообщили «Реальному времени» в Следкоме.

Напомним, сегодня стало известно о новом деле по уводу 11 га лесного фонда. Оно возбуждено в отношении неустановленных лиц и чиновников администрации Тукаевского района по статьям о мошенничестве и превышении должностных полномочий.

«Реальное время» выяснило имена получателей нескольких участков.