Следком: подозреваемый экс-глава Василь Хазеев задержан на 48 часов
Только что в Набережных Челнах по результатам допроса было принято решение о задержании на 48 часов экс-главы Тукаевского района Василя Хазеева.
По окончании этого срока будет решаться вопрос об избрании 60-летнему фигуранту меры пресечения, он подозревается в превышении полномочий, сообщили «Реальному времени» в Следкоме.
Напомним, сегодня стало известно о новом деле по уводу 11 га лесного фонда. Оно возбуждено в отношении неустановленных лиц и чиновников администрации Тукаевского района по статьям о мошенничестве и превышении должностных полномочий.
«Реальное время» выяснило имена получателей нескольких участков.
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