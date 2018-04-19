Казанский суд не освободил обвиняемого челнинского олигарха

Фото: Реальное время/Юлия Косолапкина

До 22 июня продлил срок домашнего ареста главе «Еврогрупп» Алексею Миронову сегодня Советский райсуд Казани. На заседании обвиняемый в мошенничестве вновь заявлял о невиновности, сообщает корреспондент «Реального времени» из зала суда.

На заседании Миронова представляли сразу три адвоката — двое москвичей и их казанская коллега Елена Точилкина.

Следователь Тимур Курбанов объяснил необходимость продления домашнего ареста тем, что не все необходимые действия проведены. В частности, он говорил о назначении судебной экономической экспертизы, на что защитники сразу поинтересовались — а постановление о назначении где?

Адвокат обвиняемого Борис Валеев уверял суд, что ему показывали справку о неуплате налогов в размере 87 млн руб. против 127 млн, вменяемых в рамках уголовного дела. Сам Алексей Миронов назвал историю с налогами выдуманной. Он заявил, что на словах ему предлагают снизить размер неуплаты до 1 млн рублей, только бы признал вину.



Напомним, первые обыски по уголовным делам Следкома прошли в «Еврогрупп» осенью прошлого года, однако сам Миронов был задержан лишь в январе 2018-го, после возбуждения уголовного дела о налоговой афере. Спустя два дня его освободили, чтобы вновь задержать уже в качестве подозреваемого по делу о мошенничестве с арендой земли под ЖК «Санрайс Сити». По этим эпизодам ему уже предъявлено обвинение.



Под домашним арестом Миронов находится три месяца. Общий ущерб бюджету от его действий в Следкоме оценивают более чем в 250 млн рублей. При этом еще до привлечения к уголовной ответственности бенефициара «Еврогрупп» его структуры вернули в муниципальную собственность земли на 2 с лишним млрд рублей.