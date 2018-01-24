Дело олигарха Миронова: «Схема дробления бизнеса — теперь хищение?»

Задержанный бенефициар «Еврогрупп» представился суду президентом благотворительного фонда

Фото: Ирина Плотникова

Сегодня в Казани под домашний арест был отправлен обладатель титула «Предприниматель года» в Татарстане Алексей Миронов. За день дело короля челнинской недвижимости выросло еще на один эпизод мошенничества, а общий ущерб бюджету от его действий в 2013 году, по версии следствия, перевалил за 263 млн рублей. Как Следком по ошибке назначил Миронова главой муниципального образования, а адвокат обвинила следователей в «штамповке ходатайств» — в репортаже «Реального времени».

Дважды задержанный



Две ночи опальный челнинский олигарх провел в казанском изоляторе временного содержания, куда его доставили 22 января после задержания в Набережных Челнах. В Советский райсуд Казани его привезли еще в первой половине дня, однако само заседание началось ближе к 15.30. Олигарх был в наручниках, небрит и необщителен. Чувствовалось, он до сих пор в шоке от происходящего. Напомним, в понедельник Следком по РТ возбудил в отношении Алексея Миронова и неустановленных сотрудников ФНС дело о налоговой афере на 127 млн рублей.

Уже на следующий день силовики пришли с выемками в офис налоговой в Набережных Челнах и лично домой к начальнику службы Лилии Гатиной — с обыском. Известно, что саму Гатину пригласили на многочасовой допрос, пока лишь в качестве свидетеля. Источники «Реального времени» уверяют, что Гатина сполна удовлетворила интерес следствия по новому делу. По крайней мере, ее показания Следком приложил к ходатайству об аресте Миронова в качестве одного из доказательств его причастности к преступлению. Другим свидетелем против олигарха стала бывшая замглавы исполкома Набережных Челнов Ирина Сибекина, получившая судимость по «игорному делу». Кстати, Миронов в 2014-м также подозревался в причастности к организации азартных игр, но недолго.

Главной новостью оглашенного следователем Станиславом Хораськиным ходатайства стал факт повторного задержания Миронова сегодня около 11 часов дня в качестве подозреваемого по делу об арендной афере с землей в «Санрайс Сити» на 136 млн рублей. Возбуждено оно было в ноябре 2017-го, в числе фигурантов — подчиненный олигарха Альберт Халиуллин и подозреваемый в превышении полномочий экс-глава исполкома Челнов Фархад Латыпов. Как заявил следователь, только сегодня это дело решили соединить с налоговым делом Миронова. Обвинение ни по одному эпизоду ему пока не предъявлено.



Заседание суда началось ближе к 15.30



Президент благотворительного фонда «с большими связями»

Следователь просил арестовать подозреваемого до 22 февраля, утверждая, что в противном случае он может скрыться и создать помехи следствию. «Миронов имеет большой вес в Челнах и обширные связи, в том числе в правоохранительных органах, благодаря которым он чувствует свою безнаказанность», — поделился с судом мнением следствия Станислав Хораськин. По его словам, расследование дела 4-летней давности само по себе представляет для следствия большие сложности. «По данному делу уже имеет факт угрозы свидетелям (в котором подозревают юриста ГК «Еврогрупп» Халиуллина), и многие боятся давать в отношении него показания», — признался следователь.

Сам Алексей Миронов, отвечая на стандартные вопросы суда, рассказал — родился 42 года назад в Иркутской области, живет в поселке Белоус Тукаевского района, состоит в гражданском браке, есть двое детей 13 и 19 лет. Ранее не судим. Образование высшее. Трудоустроен бизнесмен как выяснилось, лишь в одном месте — президентом благотворительного фонда «Открытые сердца» (учредителями выступают подконтрольные Миронову компании, — прим. ред.).

По ходатайству защиты, суд приобщил к материалам приказ о назначении Миронова президентом этого фонда, подписанный в 2015 году, положительную характеристику с места работы, а также диплом лауреата республиканского конкурса «Предприниматель года» и информационное письмо из налоговой. Как пояснила адвокат Елена Точилкина, в письме указано — фигурирующая в уголовном деле организация (ООО «ADG-Челны») находилась на упрощенной системе налогообложения.





Олигарх был небрит и необщителен



Подозреваемый: «Все оплОчено!»

Представитель прокуратуры РТ Ильнур Давлиев ходатайство Следкома поддержал. Сам задержанный был немногословен. Ни на что не жаловался. В аресте просил отказать. Поддержать его в суд приехали несколько родственников. Поддержать следствие пришел общественник Бердников и двое пенсионеров с «промусинскими» плакатами про вора, который должен сидеть. Напомним, сегодня стало известно, что мнение Следкома по этому вопросу изменилось — в суд ушло ходатайство об освобождении экс-главы ТФБ под домашний арест. Но вернемся к челнинскому олигарху.

— Я считаю — это все выдумано! И все, что сказано [следователем] — это не соответствует правде, — волнуясь, пояснил собравшимся Алексей Миронов. — Все, что делалось — делалось в рамках закона. Полностью соблюдался закон. С нашей стороны там все налоги, все оплОчено, Документы мы вам можем предоставить.

Казанский адвокат челнинца отметила, что о привлечении Миронова и по арендному делу ЖК «Санрайс Сити» узнала лишь перед заседанием суда. Показаний в качестве подозреваемых по тем сделкам ее клиент пока не давал. Ну а первое дело Точилкина охарактеризовала так: «Состава преступления — хищение путем уклонения от уплаты налогов — в настоящее время [в законодательстве РФ] просто не существует. Есть спецнорма — статья 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов)».

Мошенничества — то есть изъятия чужого имущества здесь нет, считает защитник. «Предположительно, что Миронов не доплатил [налоги], а не изъял, не похитил», сообщила она суду, предположив, что возбуждением дела по статье 159 УК РФ (мошенничество) следователь «пытался обойти запрет» на аресты по налоговым делам. Точилкина процитировала последнее постановление пленума по делам о мошенничестве, указав, что пункт 22 этого документа прямо говорит — хищение путем обмана или злоупотребления доверием может выражаться в предоставлении поддельных, подложных документов, за исключением документов, указанных в ряде статей УК РФ, включая ту самую статью 199, где речь идет о подаче недостоверных налоговых деклараций.

В финале своей речи Точилкина напомнила о законодательном запрете «посадок» по делам о предпринимательской деятельности и обвинила следователей в формализме

Ни один из семи свидетелей, материалы допросов которых следствие приобщило к ходатайству, не говорит о причастности Миронова к преступлениям, сообщила суду защитник. Двое говорят о незаконных действиях исполкома по сдаче в аренду участка [под будущий ЖК], четверо налоговиков, включая Гатину, «видят в каких-то документах схему дробления бизнеса». «Это все, что следует из их допросов! — убеждала суд Елена Точилкина. — Если схема дробления бизнеса у нас теперь хищение — ну, я не знаю. Считаю, что доказательств причастности к совершению этих преступлений не представлено ни одного».

Бумажный «глава района»

В финале своей речи Точилкина напомнила о законодательном запрете «посадок» по делам о предпринимательской деятельности, а дальше обвинила следователей в формализме. Она предложила суду прочитать последнюю страничку ходатайства Следкома и процитировала закравшуюся туда ошибку: «Данное преступление совершено Мироновым на посту главы муниципального района».

— Эти ходатайства просто штампуются — перепечатываются из одного дела в другое. Миронов никогда не был на посту главы района, — напомнила адвокат.

Домой в Белоус Миронов отправился сегодня своим ходом

Выйдя из совещательной комнаты судья Рафаэль Кашапов отказал в ходатайстве об аресте. Такое решение он обосновал, в частности, так — с момента инкриминируемого деяния прошло 4 года, сведения о том, что за этот период Миронов пытался исказить данные, повлиять на свидетелей и прочее, материалы следствия не содержат.

В то же время Кашапов посчитал необходимым заключить подозреваемого олигарха под домашний арест. Правда, когда Миронов начнет отбывать его — пока неясно. Домой в Белоус он отправился сегодня своим ходом. Там его должны будут навестить и нацепить электронный браслет сотрудники УФСИН по РТ. Это в том случае, если такие браслеты есть в наличии. Напомним, у подозреваемого в уводе участка Боровецкого леса Айрата Марданшина постоянного браслета слежения нет.