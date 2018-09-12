Следком пришел с обысками по семи адресам по новому делу экс-главы исполкома Тукаевского района

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Фигурантом нового уголовного дела о земельной афере под Челнами стал бывший руководитель исполкома Тукаевского района Расим Асылгараев. Его подозревают в превышении полномочий при отчуждении участка под дачный поселок «Алан», сообщают источники «Реального времени».

Дело возбуждено в Набережночелнинском отделе Следкома по РТ. В данный момент следователи и оперативники проводят обыски сразу по семи адресам, в том числе у председателя и учредителей ДНТ «Алан».

Предварительный ущерб от увода участка оценен в 3 млн рублей. По версии следствия, муниципальный чиновник оформил отвод федеральной собственности — часть участка находилась в землях Лесного фонда.

Напомним, ранее Асылгараев привлекался к уголовной ответственности по истории увода 3,4 га Боровецкого леса, однако позже его преследование было прекращено по нереабилитирующим основаниям.