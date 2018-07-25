В Татарстане прекращено уголовное дело по землям «Домкора»

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Следком по РТ прекратил уголовное дело по земельным участкам стройфирмы «Домкор» в Набережных Челнах. Дело возбуждалось в отношении бывшего главы исполкома Фархада Латыпова и неустановленных лиц, представители «Домкора» к ответственности не привлекались, несмотря на обыски, задержания и допросы.

Прекращению дела поспособствовало признание Латыповым вины в превышении полномочий со сдачей земель в аренду без публичного предложения и торгов, а также возврат «Домкором» участков, полученных в обход законных процедур. Стоимость возвращенного мэр автограда Наиль Магдеев оценил в 150 млн рублей.

О подробностях расследования громких земельных делах и других резонансных преступлений в городе на Каме — интервью «Реального времени» с руководителем челнинского отдела Следкома и его подчиненными.