Следком задержал третьего фигуранта по земельному делу экс-главы тукаевского исполкома

Третьим задержанным по новому уголовному делу об афере с участком Лесного фонда РФ стал Радик Фазылов, председатель некоммерческого партнерства индивидуальных застройщиков жилья «Алан» и предправления ТСЖ «Монолит». Об этом «Реальному времени» сообщили источники в правоохранительных органах.

Ранее сегодня в Тукаевском районе был задержан соучредитель ДНТ «Алан» Евгений Закиров и его партнер, а также получатель одного из участков Ильдар Каримов.

Напомню, по версии Следкома, в 2011 году неустановленная группа лиц под покровительством вип-чиновников и правоохранителей Набережных Челнов вступила в сговор с тукаевскими властями, в результате участок 2,7 га Лесного фонда РФ был поставлен на учет как муниципальная сельхозземля, а позже сдан в аренду на 49 лет ДНТ «Алан», размежеван на 48 участков и после смены вида разрешенного использования их начали застраивать коттеджами.

Дело о мошенничестве в особо крупном размере возбуждено в отношении неустановленных лиц, а вот в превышении полномочий уже подозревают бывшего главы исполкома района Расима Асылгараева.

Примечательно, что за первые сутки расследования ущерб по делу вырос с 3 до 6 млн рублей…

Дело возбуждено следователем Набережночелнинского отдела Следкома по РТ Станиславом Хораськиным.