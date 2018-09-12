Новости происшествий

17:32 МСК Все новости
Новости раздела
Происшествия

Следком задержал третьего фигуранта по земельному делу экс-главы тукаевского исполкома

16:40, 12.09.2018 Сюжет:  «Земельная война» в автограде

Третьим задержанным по новому уголовному делу об афере с участком Лесного фонда РФ стал Радик Фазылов, председатель некоммерческого партнерства индивидуальных застройщиков жилья «Алан» и предправления ТСЖ «Монолит». Об этом «Реальному времени» сообщили источники в правоохранительных органах.

Ранее сегодня в Тукаевском районе был задержан соучредитель ДНТ «Алан» Евгений Закиров и его партнер, а также получатель одного из участков Ильдар Каримов.

Напомню, по версии Следкома, в 2011 году неустановленная группа лиц под покровительством вип-чиновников и правоохранителей Набережных Челнов вступила в сговор с тукаевскими властями, в результате участок 2,7 га Лесного фонда РФ был поставлен на учет как муниципальная сельхозземля, а позже сдан в аренду на 49 лет ДНТ «Алан», размежеван на 48 участков и после смены вида разрешенного использования их начали застраивать коттеджами.

Дело о мошенничестве в особо крупном размере возбуждено в отношении неустановленных лиц, а вот в превышении полномочий уже подозревают бывшего главы исполкома района Расима Асылгараева.

Примечательно, что за первые сутки расследования ущерб по делу вырос с 3 до 6 млн рублей…

Дело возбуждено следователем Набережночелнинского отдела Следкома по РТ Станиславом Хораськиным.

ПроисшествияОбществоВластьИнфраструктураНедвижимость Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты