Экс-глава Тукаевского района освобожден под подписку

Фото: Реальное время/ Сергей Афанасьев

Сегодня в Набережных Челнах был освобожден из-под стражи 60-летний Василь Хазеев, подозреваемый в превышении полномочий с отводом под видом сельхозземель 12 участков лесного фонда РФ.

Как сообщают источники «Реального времени», уже вчера после освобождения судом и повторного задержания Хазеев снова поменял показания и признал вину. Более того — написал явку с повинной еще по нескольким участкам.

Напомним, Хазеев находился в полицейском изоляторе временного содержания с 25 июля, его задержали по делу о мошенничестве и превышении полномочий с передачей 11 га соснового бора близ Князевского поселения в аренду на 49 лет частным лицам. Среди них — сын экс-начальника УВД автограда и руководитель кадастрового центра «Земельное бюро». В их домах прошли обыски.

Под следствие попал и сотрудник Елабужского лесничества Эдуард Петров, который отвечая за данные наделы леса, вдруг оказался в числе арендаторов одного из отчужденных гектаров. Ущерб по первому делу следствие оценило в 13,2 млн, по второму — в 1,2 млн рублей.

После обысков 6 из 7 получателей участков расторгли договора аренды, избавившись от скандальной земли.

Расследование дела продолжается.