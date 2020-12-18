Казанский суд разрешил Следкому реанимировать дело челнинского олигарха Миронова

Фото: "Реальное время"

Только что Советский райсуд Казани дал согласие на отмену постановления Следкома о прекращении уголовного преследования бенефициара ГК «Еврогрупп» Алексея Миронова. Его закрытое за отсутствием состава преступления и сроком давности дело будет возобновлено во 2-м отделе Следкома по РТ, сообщили «Реальному времени» в пресс-службе суда.



Сам «амнистированный» Миронов на заседании суда не присутствовал. Его интересы представляла адвокат Елена Точилкина. Защита намерена оспорить решение райсуда, полагая, что законных оснований для претензий к бизнесмену нет.

Напомним, первое уголовное дело об отчуждении муниципальной недвижимости в пользу компаний Алексея Миронова в Челнах возбудили еще в 2017-м, сам бенефициар был задержан в начале 2018-го, помещен под домашний арест и обвинен в мошенничестве в особо крупном размере, легализации незаконных доходов и уходе от налогов. Вину он не признал. На старте расследования силовики оценивали ущерб по делу в 263 млн рублей, к лету 2018-го он сократился до 180 млн.

Осенью того же года преследование по эпизодам мошенничества и легализации было прекращено за отсутствием состава, а по налогам — за истечением срока давности.

Напомним, еще до того получения Мироновым статуса подозреваемого, его структуры вернули в собственность автограда 53 га земли.

Подробнее о претензиях Следкома в адрес короля челнинской недвижимости — в материале «Реального времени».