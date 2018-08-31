Главу ГК «Еврогрупп» подозревают в легализации преступных доходов

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В Челнах возбуждено новое уголовное дело в отношении бенефициара ГК «Еврогрупп» Алексея Миронова. Теперь кроме мошенничества его подозревают в легализации незаконно полученных денежных средств. В деле фигурируют 400 млн рублей, сообщил «Реальному времени» источник в правоохранительных органах.

Как выяснило «Реальное время», речь в новом деле идет о тех же 400 млн рублей, полученных, по версии следствия, структурами Миронова от турецкой компании, которые уже фигурируют в «налоговом» эпизоде. Следствие полагает, что часть суммы была сокрыта от налогообложения, кроме того сама сделка с турками была заключена в ущерб бюджету, ведь структуры Миронова получили участок в аренду за 196 тысяч, а пересдали его под строительство ЖК «Санрайс Сити» уже за 400 млн рублей.

Уголовное дело было возбуждено по требованию первого заместителя прокурора РТ Сергея Старостина. Расследование ведет группа следователей Набережночелнинского отдела Следкома по РТ под руководством следователя Станислава Хораськина.

Напомним, ранее фигурантом «земельных войн» в Челнах стал экс-глава Тукаевского района Василь Хазеев.