Верховный суд РТ вновь заблокировал реанимацию дела челнинского олигарха Миронова

Фото: «Реальное время» (архив)

Законным и обоснованным признал сегодня Верховный суд Татарстана отказ казанского суда дать согласие на возобновление уголовного преследования бенефициара ГК «Еврогрупп» Алексея Миронова. Сам челнинский олигарх на заседании не присутствовал, передает журналист «Реального времени».



Напомним, первое уголовное дело об отчуждении муниципальной недвижимости в пользу компаний Алексея Миронова в Челнах возбудили еще в 2017-м, сам бенефициар был задержан в начале 2018-го, помещен под домашний арест и обвинен в мошенничестве в особо крупном размере, легализации незаконных доходов и уходе от налогов. Вину он не признал. На старте расследования силовики оценивали ущерб по делу в 263 млн рублей, к лету 2018-го он сократился до 180 миллионов.

Миронов вину не признавал, однако вернул муниципалитету 28 участков общей площадью 53 га, оцененных более чем в 2 млрд рублей.

Осенью 2018-го его дело прекратили за отсутствием состава мошенничества и легализации преступных доходов и в связи с истечением срока давности по эпизоду с уклонением от уплаты налогов.



В 2020-м сотрудники 2-го отдела Следкома по РТ запросили у суда разрешение на отмену постановления о прекращении преследования бенефициара ГК «Еврогрупп». Советский райсуд Казани дал добро, но Верховный отменил и вынес противоположное решение.

В 2021-м сотрудники 5-го отдела Следкома по РТ направили в суд схожее ходатайство, приложив к нему данные новой экспертизы в части налогового ущерба, проведенной в рамках другого дела. Прокуратура республики позицию следствия поддержала. Но суды двух инстанций посчитали — оснований для реанимации старого дела нет.

Источники «Реального времени» не исключают, что спор продолжится в кассации.

Напомним, в апреле 2021-го силовики провели масштабные обыски и выемки в Набережных Челнах, включая исполком города, индустриальный парк и объекты Миронова.