Тукаевский суд рассмотрит дело об уводе 4,4 га в лесу, в числе обвиняемых — родственник вице-премьера РТ

Сегодня Тукаевская райпрокуратура утвердила обвинение по уголовному делу экс-юриста ГК «Еврогрупп» Альберта Халиуллина и двоюродного брата вице-премьера республики Айрата Марданшина. Оно будет направлено в суд после вручения копий обвинительных заключений, сообщил «Реальному времени» источник в надзорном ведомстве.

Напомним, Халиуллина с Марданшиным обвиняют в мошенническом отчуждении 3,4 га в Боровецком лесу. На старте следствия оба отрицали вину.

В отношении жены Халиуллина и экс-главы Тукаевского исполкома Расима Асылгараева уголовное преследование прекращено. В случае Асылгараева, подписавшего отвод леса под видом сельхозземли, прекращено за деятельным раскаянием. Сам участок, раздробленный на 27 частей и частично проданный, уже возвращен в собственность РФ.

Второй эпизод хищения земель в Тукаевском районе связан с сельхозучастком 1 га, полученным лично Марданшиным и позже переоформленным на фигуранта «дела игровиков» Дмитрия Косинова. Этот лесной гектар после возбуждения дела также вернули.